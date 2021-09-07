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إيقاف رئيس «جمعية خيرية» لتربحه 6 ملايين ريال من أموال الجمعية

إيقاف رئيس «جمعية خيرية» لتربحه 6 ملايين ريال من أموال الجمعية
http://almnatiq.net/?p=1023779
محررو المناطق:

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، رئيس جمعية خيرية بإحدى المناطق لقيامه بترسية مشاريع للجمعية على كيانات تجارية عائدة له بمبالغ مالية كبيرة.

وقالت الهيئة في بيانها، إنه جرى إيقاف رئيس جمعية خيرية بإحدى المناطق لقيامه بترسية مشاريع للجمعية على كيانات تجارية عائدة له بمبالغ إجمالية تفوق (6.000.000) ستة ملايين ريال، وتمويل رأس مال الكيانات التجارية الخاصة به من أموال الجمعية.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً أو من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

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