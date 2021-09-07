وقف موظف بنك لحصوله على مبالغ مالية مقابل تسريب بيانات العملاء

محررو المناطق:

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، موظف بنك لحصوله على مبالغ مالية مقابل تسريب بيانات العملاء.

وقالت الهيئة، في بيانها، إنه جرى «إيقاف موظف بنك ومواطن، لحصول الأول على مبلغ مالي على دفعات من الثاني، مقابل تسريب بيانات عملاء البنك الذي يعمل به».

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً أو من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.