الفساد: الإطاحة بـ3 عسكريين استغلوا صلاحيتهم وسهلوا هروب «موقوفة» مقابل 15 ألف ريال

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منها إيقاف ضباط في الحرس الوطني.. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعلن تفاصيل 20 قضية جنائية

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محررو المناطق

قررت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالتعاون مع وزارة الداخلية، إيقاف ثلاثة عسكريين يعملون في شرطة إحدى المناطق ووافدة “موقوفة لمخالفتها نظام الإقامة”، لقيامهم خلال نقل عدد من مخالفي نظام الإقامة لإدارة الإبعاد بالمنطقة بإطلاق سراح الوافدة مقابل حصولهم على مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال.

 

وتؤكد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً أو من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

 

 

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