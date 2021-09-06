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«قياس» يعلن إتاحة الاختبار التربوي الخاص بالرخص المهنية

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«قياس» يعلن إتاحة الاختبار التربوي الخاص بالرخص المهنية

«قياس» يعلن إتاحة الاختبار التربوي الخاص بالرخص المهنية
http://almnatiq.net/?p=1023805
محررو المناطق:

أتاح مركز قياس التابع لـ هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الثلاثاء، التسجيل في الاختبار التربوي العام الخاص بالرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، وذلك من خلال نظام الرخص المهنية عبر الرابط: https://tpl.etec.gov.sa.

 

وكان مركز قياس قد أعلن انطلاق الفترة الأولى من اختبار القدرة المعرفية في عدد من مناطق ومحافظات المملكة. ويهدف الاختبار لقياس المعارف والمهارات الوظيفية وتقويمها في القطاعين العام والخاص، وفق منهجية علمية محددة، مما يساعد على تحقيق العدالة في التعيين والترقيات، ويزيد من تحقيق تكافؤ الفرص وخدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، ويسهم أيضًا في دعم برنامج تنمية القدرات البشرية، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

 

وبحسب هيئة تقويم التعليم والتدريب، تساعد نتائج الاختبار في التعرف على مستوى المهارات بحسب الدرجات، وكذلك على نقاط الضعف في القدرات المحددة، فضلًا عن مساعدته في التعرف على الكوادر المؤهلة للتعيين أو الترقية على الوظائف الإدارية.

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