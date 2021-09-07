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7 فوائد للعسل مع الماء الدافئ والليمون

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7 فوائد للعسل مع الماء الدافئ والليمون

7 فوائد للعسل مع الماء الدافئ والليمون
صورة تعبيرية
http://almnatiq.net/?p=1023808
المناطق- وكالات:

يعد العسل والليمون من أغنى المواد الطبيعية بالفوائد، التي تحتوي على أسرار علاجية وجمالية كثيرة، وتتنوع وصفات العسل والليمون، ومن بينها العسل مع الماء الدافئ والليمون.

 

العسل يحتوي على مكونات عديدة، وتعد السكريات التي تشمل الجلوكوز والفركتوز المكوّن الأساس التي تعطيه المذاق الحلو، كما يحتوي على الماء والبروتينات، الفيتامينات، المعادن، والأنزيمات والفلافونويد.

 

والليمون، من أغنى المصادر بفيتامين ج، إضافة إلى كميات قليلة من فيتامين ب والبوتاسيوم. كما يحتوي الليمون على حمض السيتريك والفلافونويد اللذين يساعدان على منع حصى الكلى وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

 

ويرصد موقع «ويب طب» المهتم بالشؤون الصحية، 7 فوائد صحية وعلاجية للعسل، كما أن خلطه مع الماء والليمون يسهم في تعزيز هذه الفوائد.

 

خفض الوزن.. على الرغم من احتواء العسل على كميات كبيرة من السكريات، إلا أن خلط الماء الدافئ مع العسل والليمون قد يسهم في خفض الوزن، حيث يكون للخليط تأثير أكبر على سرعة حرق الدهون وفقدان الوزن، وتكون الاستفادة الأكبر عند شرب الخليط على معدة فارغة في الصباح الباكر عند الاستيقاظ.

 

يعد هذا الخليط بديلاً ممتازاً للمشروبات المحلاة المصنّعة التي تحتوي على كميات كبيرة من سكر المائدة الضار استهلاكه بكثرة.

تحسين عمل الجهاز الهضمي.. شرب الماء الدافئ مع العسل والليمون في الصباح يساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي، حيث يمتلك العسل مجموعة من الخصائص المطهرة ويساعد على التخفيف من حموضة المعدة.

 

قد يساعد العسل في المحافظة على تنظيم عمل القولون والإخراج. وقد يساعد العسل والليمون مع الماء الدافئ في تخليص القولون من الغازات المزعجة، ومشكلة الإمساك، لأن الخليط يعمل على ترطيب الجسم وتليين الأمعاء وتنظيم حركتها.

 

تقوية الجهاز المناعي.. يمتلك العسل خصائص مضادة للبكتيريا كتأثير المضادات الحيوية، ففي دراسة بيّنت أن عسل المانوكا قد يساعد على التخلص من مشكلة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية

من ناحية أخرى، فإن العسل والليمون مصدران غنيان جداً بمضادات الأكسدة، تساعد مضادات الأكسدة على التقليل من خطر الجلطات القلبية والدماغية، وبعض أنواع السرطان
تخفيف السعال.. أوصت منظمة الصحة العالمية باستخدام العسل كمنتج مضاد للسعال، فقد تبين أن العسل يقلل السعال أثناء النوم، وخاصة عند الأطفال المصابين بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي.مع التحذير بعدم استخدام العسل للأطفال أقل من عمر السنة.

مكافحة الدهون الضارة.. يمكن أن يقلل العسل مع الماء من الكوليستيرول الضار(LDL) ويرفع من مستوى الكولسترول.

 

النافع(HDL).. كما قد يساعد على التقليل من الدهون الثلاثية التي تزيد خطر الأمراض القلبية.

 

الحد من مشكلة حب الشباب.. إن استخدام العسل والليمون للبشرة يقلل من مشكلة حب الشباب، فالليمون يساعد على إزالة الزيوت الزائدة من البشرة وتقشيرها وإزالة الخلايا الميتة منها.

 

إضافة إلى ذلك يمتلك العسل خصائص مضادة للبكتريا ويحتوي على الفيتامينات والمواد التي تسهم في الحفاظ على نضارة البشرة.

 

مغذٍ للشعر.. يمكن استخدام العسل والليمون للشعر، فالعسل يعمل على ترطيب فروة الرأس والحفاظ على نعومة الشعر، ويسهم الليمون في التخلص من قشرة الرأس والحد من تساقط الشعر.

 

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