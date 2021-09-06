إمام السنة في إيران: طالبان وعدت بحل مشكلة نقص المياه في إقليم «بلوشستان»

المناطق- الرياض

قال زعيم السنة في إيران الشيخ عبد الحميد إسماعيل زهي البلوشي، خطيب مدينة زاهدان عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان وإمام السنة في إيران، المعروف بـ «مولوي عبد الحميد»، إن حركة طالبان وعدت بحل مشكلة نقص المياه في إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وأضاف مولوي عبد الحميد في مقابلة مع صحيفة «شرق» الإيرانية، ونقلتها وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، إن «طالبان تغيرت ولم تعد إلى الشكل الذي كانت عليه منذ 20 عاما. هناك الكثير من الأمل في الوقت الحالي، وقد وعدتنا بأنه سيتم حل مشكلة نقص المياه وسيتم نقل مياه هلمند إلى إيران».

ويقع نهر هلمند، جنوب غربي أفغانستان وشرقي إيران، ويعتبر من أهم الأنهار في أفغانستان، وهو أحد مصادر المياه الرئيسة لبحيرة هامون الإيرانية، الواقعة في إقليم سيستان وبلوشستان.

وكان زعيم الطائفة السنية في إيران، هنأ، في الـ17 من أغسطس الماضي، حركة طالبان الأفغانية على سيطرتها على أفغانستان، معتبرا أن «ما حققته الحركة انتصار لافت».

يذكر أن جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران أعلنت في أواخر الشهر الماضي أنها سحبت جائزة «ناشط حقوقي» التي مُنحت لمولوي عبد الحميد عام 2014، بسبب دعمه لحركة طالبان الأفغانية المتشددة.