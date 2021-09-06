احدث الأخبار

إمام السنة في إيران: طالبان وعدت بحل مشكلة نقص المياه في إقليم «بلوشستان»
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يطلق غدًا ملتقى «مكة الثقافي» من جدة
أبرز المواد
 أمير مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة في مقر الإمارة بجدة
أبرز المواد
 7 فوائد للعسل مع الماء الدافئ والليمون
أبرز المواد
 «قياس» يعلن إتاحة الاختبار التربوي الخاص بالرخص المهنية
أبرز المواد
 إيقاف ضابط صف لاستيلائه على أموال مخصصة كإعاشة نقدية للسجناء
أبرز المواد
 إيقاف ضابط صف لبيعه أراضٍ عشوائية بدون صكوك وتضخم حساباته البنكية
أبرز المواد
 الفساد: الإطاحة بـ3 عسكريين استغلوا صلاحيتهم وسهلوا هروب «موقوفة» مقابل 15 ألف ريال
أبرز المواد
 وقف موظف بنك لحصوله على مبالغ مالية مقابل تسريب بيانات العملاء
أبرز المواد
 يمتلك 13 مليون ريال و19 عقارًا.. الإطاحة بوكيل جامعة سابق بسبب تضخم ثروته
أبرز المواد
 إيقاف رئيس هيئة النظر «سابقا» في أحد المحاكم العامة لتعاطيه رشوة 2 مليون ريال
أبرز المواد
 إيقاف رئيس «جمعية خيرية» لتربحه 6 ملايين ريال من أموال الجمعية
أبرز المواد
عاجل

منها إيقاف ضباط في الحرس الوطني.. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعلن تفاصيل 20 قضية جنائية

إمام السنة في إيران: طالبان وعدت بحل مشكلة نقص المياه في إقليم «بلوشستان»

إمام السنة في إيران: طالبان وعدت بحل مشكلة نقص المياه في إقليم «بلوشستان»

أبرز المواد
الأمير خالد الفيصل يطلق غدًا ملتقى «مكة الثقافي» من جدة

الأمير خالد الفيصل يطلق غدًا ملتقى «مكة الثقافي» من جدة

أبرز المواد
أمير مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة في مقر الإمارة بجدة

أمير مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة في مقر الإمارة بجدة

أبرز المواد
7 فوائد للعسل مع الماء الدافئ والليمون

7 فوائد للعسل مع الماء الدافئ والليمون

أبرز المواد

إمام السنة في إيران: طالبان وعدت بحل مشكلة نقص المياه في إقليم «بلوشستان»

إمام السنة في إيران: طالبان وعدت بحل مشكلة نقص المياه في إقليم «بلوشستان»
http://almnatiq.net/?p=1023813
المناطق- الرياض

قال زعيم السنة في إيران الشيخ عبد الحميد إسماعيل زهي البلوشي، خطيب مدينة زاهدان عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان وإمام السنة في إيران، المعروف بـ «مولوي عبد الحميد»، إن حركة طالبان وعدت بحل مشكلة نقص المياه في إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

 

وأضاف مولوي عبد الحميد في مقابلة مع صحيفة «شرق» الإيرانية، ونقلتها وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، إن «طالبان تغيرت ولم تعد إلى الشكل الذي كانت عليه منذ 20 عاما. هناك الكثير من الأمل في الوقت الحالي، وقد وعدتنا بأنه سيتم حل مشكلة نقص المياه وسيتم نقل مياه هلمند إلى إيران».

 

ويقع نهر هلمند، جنوب غربي أفغانستان وشرقي إيران، ويعتبر من أهم الأنهار في أفغانستان، وهو أحد مصادر المياه الرئيسة لبحيرة هامون الإيرانية، الواقعة في إقليم سيستان وبلوشستان.

 

وكان زعيم الطائفة السنية في إيران، هنأ، في الـ17 من أغسطس الماضي، حركة طالبان الأفغانية على سيطرتها على أفغانستان، معتبرا أن «ما حققته الحركة انتصار لافت».

 

يذكر أن جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران أعلنت في أواخر الشهر الماضي أنها سحبت جائزة «ناشط حقوقي» التي مُنحت لمولوي عبد الحميد عام 2014، بسبب دعمه لحركة طالبان الأفغانية المتشددة.

 

روابط ذات صلة

عقوبة أغرب من الخيال..ماذا فعلت «طالبان » مع لص سرق إطاري مركبة؟

عقوبة أغرب من الخيال..ماذا فعلت «طالبان » مع لص سرق إطاري مركبة؟
في تسجيل صوتي لقائدها.. «المقاومة الأفغانية» تقر بسقوط أفغانستان كاملة بيد طالبان

في تسجيل صوتي لقائدها.. «المقاومة الأفغانية» تقر بسقوط أفغانستان كاملة بيد طالبان
«مسلحو طالبان» يقتلون شرطية حامل أمام أطفالها غرب أفغانستان    

«مسلحو طالبان» يقتلون شرطية حامل أمام أطفالها غرب أفغانستان    

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*