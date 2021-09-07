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أمير مكة يستقبل قنصل عام أمريكا في مقر الإمارة بجدة

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أمير مكة يستقبل قنصل عام أمريكا في مقر الإمارة بجدة

أمير مكة يستقبل قنصل عام أمريكا في مقر الإمارة بجدة
http://almnatiq.net/?p=1023821
المناطق- مكة:

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اليوم، الثلاثاء، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية فارس أسعد.

 

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

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