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قبل مباراة عمان.. غضب جماهير الأخضر يجتاح مواقع التواصل لعدم تمكنهم من مساندة المنتخب بسبب توقف GOBX

قبل مباراة عمان.. غضب جماهير الأخضر يجتاح مواقع التواصل لعدم تمكنهم من مساندة المنتخب بسبب توقف GOBX
http://almnatiq.net/?p=1023824
محررو المناطق

حالة من الغضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب عدم قدرة الجماهير، على مشاهدة مباراة المنتخب الوطني مع نظيره العماني، في تصفيات بطولة كأس العالم قطر 2022 على رابط جهاز-GOBX.

 

وتحت هاشتاج «#ربط_جهاز_GOBX_متوقف»، دشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، حملة أبدوا فيها تذمرهم من عدم قدرتهم على ربط أجهزتهم بمنصة شاهد، التي تتيح لهم مشاهدة مباراة المنتخب مع نظيره العماني، التي تقام على ملعب مجمع السلطان قابوس بالعاصمة مسقط، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

 

وقال أحد المستخدمين عبر حسابه على «تويتر»: «عيب والله منتخبنا يلعب والناس ماتقدر تشوفه، العمانيين يشوفون منتخبهم على البث الأرضي.. ليش عباقرت الاستثمار عندنا ما يبثونها أرضي».

 

وأضاف مستخدم آخر معلقًا على هاشتاج «#ربط_جهاز_GOBX_متوقف»: «شي غريب لا خدمة عملاء ولا أحد يرد عليك.. بس بعملية الشراء تتم وبعدها ما تحصل أحد يعبرك أو يخدمك».

 

تقوم قنوات SSC، التي جرى إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري والبطولات القارية، ببث مباراة المنتخب مع نظيره العماني في تصفيات المونديال، في تمام الساعة السابعة بتوقيت مكرة الكرمة، الثامنة بتوقيت مسقط، وقد خصصت المجموعة الجديدة القناة السابعة SSC7 لنقل مباراة المنتخب الوطني.

 

وكان قد اختتم الأخضر تحضيراته بمران على ملعب مجمع السلطان قابوس، بحضور رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ياسر المسحل، ونائبه الدكتور خالد الثبيتي ، حيث انطلق التدريب الذي أشرف عليه المدير الفني “إيرفي رينارد”بتمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير، بعدها أجريت مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.

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