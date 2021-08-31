احدث الأخبار

حجز 85% من مساحات «معرض الدفاع» وسط حضور نخبة من الشركات الرائدة بالرياض
أبرز المواد
 قبل مباراة عمان.. غضب جماهير الأخضر يجتاح مواقع التواصل لعدم تمكنهم من مساندة المنتخب بسبب توقف GOBX
أبرز المواد
 ارتفاع طفيف في الإصابات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي
أبرز المواد
 إحباط محاولة تهريب 233 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بالمنطقة الشرقية
أبرز المواد
 أم تذبح رضيعها في مصر.. وتُصرح أمام المحكمة: «الشيطان قال لي اقتليها»
أبرز المواد
 إمام السنة في إيران: طالبان وعدت بحل مشكلة نقص المياه في إقليم «بلوشستان»
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يطلق غدًا ملتقى «مكة الثقافي» من جدة
أبرز المواد
 أمير مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة في مقر الإمارة بجدة
أبرز المواد
 7 فوائد للعسل مع الماء الدافئ والليمون
أبرز المواد
 «قياس» يعلن إتاحة الاختبار التربوي الخاص بالرخص المهنية
أبرز المواد
 إيقاف ضابط صف لاستيلائه على أموال مخصصة كإعاشة نقدية للسجناء
أبرز المواد
 إيقاف ضابط صف لبيعه أراضٍ عشوائية بدون صكوك وتضخم حساباته البنكية
أبرز المواد
عاجل

منها إيقاف ضباط في الحرس الوطني.. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعلن تفاصيل 20 قضية جنائية

حجز 85% من مساحات «معرض الدفاع» وسط حضور نخبة من الشركات الرائدة بالرياض

حجز 85% من مساحات «معرض الدفاع» وسط حضور نخبة من الشركات الرائدة بالرياض

أبرز المواد
قبل مباراة عمان.. غضب جماهير الأخضر يجتاح مواقع التواصل لعدم تمكنهم من مساندة المنتخب بسبب توقف GOBX

قبل مباراة عمان.. غضب جماهير الأخضر يجتاح مواقع التواصل لعدم تمكنهم من مساندة المنتخب بسبب توقف GOBX

أبرز المواد
ارتفاع طفيف في الإصابات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي

ارتفاع طفيف في الإصابات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي

أبرز المواد
إحباط محاولة تهريب 233 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بالمنطقة الشرقية

إحباط محاولة تهريب 233 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بالمنطقة الشرقية

أبرز المواد

إحباط محاولة تهريب 233 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بالمنطقة الشرقية

إحباط محاولة تهريب 233 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بالمنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=1023837
المناطق - واس:

تمكنت قوات حرس الحدود بالمملكة من إحباط محاولة تهريب (233) كيلو جرامًا من الحشيش المخدر عبر الساحل الشرقي للمملكة.

 

وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، بأنه وفي إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية، التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع حرس الحدود وفق خطة أمنية محكمة، والقبض على المتورطين في محاولة تهريبها وعددهم (7) متهمين، منهم (3) يمنيين وسوريان ومصري وأردني.

 

وأوضح الرائد النجيدي، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، مؤكدًا أن رجال مكافحة المخدرات سيتصدون لكل من تسول له نفسه مخالفة أنظمة وتعليمات المملكة، التي تجرم تهريب وترويج وتعاطي المخدرات بجميع أشكالها وأنواعها.

روابط ذات صلة

الداخلية: إحباط تهريب 29 طنًا من القات و490 كيلو جرامًا من الحشيش

الداخلية: إحباط تهريب 29 طنًا من القات و490 كيلو جرامًا من الحشيش
وزير الداخلية يدشن مقر المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالرياض (فيديو)

وزير الداخلية يدشن مقر المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالرياض (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*