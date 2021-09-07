أم تذبح رضيعها في مصر.. وتُصرح أمام المحكمة: «الشيطان قال لي اقتليها»

المناطق- وكالات:

اعترافات صادمة أدلت بها المتهمة بذبح ابنتها الرضيعة في محافظة الجيزة بمصر، وذلك أثناء عرضها على قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة.

ومثلت المتهمة أمام قاضي المعارضات، وسط حراسة أمنية مشددة، صباح اليوم. وأجرى القاضي مواجهة للمتهمة، بما أسفرت عنه التحريات واعترافاتها أمام النيابة العامة، وأكدت المتهمة أنها تخلصت من ابنتها.

وأمام القاضي، أدلت المتهمة باعترفات جديدة وتفصيلية: «الشيطان قال لي اقتليها.. البنت كانت بتلعب في الشقة.. دخلت المطبخ ومسكت السكين وذبحتها لحد ما الدم غرق السجادة».

وأصدرت المحكمة قرارا بتجديد حبسها لمدة 15 يوما بتهمة القتل العمد، عقب الانتهاء من سماع اعترافات المتهمة، وجرى اقتيادها إلى محبسها مرة أخرى، وسط حراسة أمنية مشددة.

كانت تحريات المباحث قد كشفت أن المتهمة استغلت غياب زوجها في العمل، وقتلت ابنتها الرضيع -سنتين- وحاولت التنصل من التهمة، إلا أن القوات اكدت أنها قتلتها وسجلت لها اعترافات، وتبين أنها متزوجة منذ قرابة 6 سنوات.