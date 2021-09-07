احدث الأخبار

حجز 85% من مساحات «معرض الدفاع» وسط حضور نخبة من الشركات الرائدة بالرياض
أبرز المواد
 قبل مباراة عمان.. غضب جماهير الأخضر يجتاح مواقع التواصل لعدم تمكنهم من مساندة المنتخب بسبب توقف GOBX
أبرز المواد
 ارتفاع طفيف في الإصابات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي
أبرز المواد
 إحباط محاولة تهريب 233 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بالمنطقة الشرقية
أبرز المواد
 أم تذبح رضيعها في مصر.. وتُصرح أمام المحكمة: «الشيطان قال لي اقتليها»
أبرز المواد
 إمام السنة في إيران: طالبان وعدت بحل مشكلة نقص المياه في إقليم «بلوشستان»
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يطلق غدًا ملتقى «مكة الثقافي» من جدة
أبرز المواد
 أمير مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة في مقر الإمارة بجدة
أبرز المواد
 7 فوائد للعسل مع الماء الدافئ والليمون
أبرز المواد
 «قياس» يعلن إتاحة الاختبار التربوي الخاص بالرخص المهنية
أبرز المواد
 إيقاف ضابط صف لاستيلائه على أموال مخصصة كإعاشة نقدية للسجناء
أبرز المواد
 إيقاف ضابط صف لبيعه أراضٍ عشوائية بدون صكوك وتضخم حساباته البنكية
أبرز المواد
عاجل

منها إيقاف ضباط في الحرس الوطني.. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعلن تفاصيل 20 قضية جنائية

حجز 85% من مساحات «معرض الدفاع» وسط حضور نخبة من الشركات الرائدة بالرياض

حجز 85% من مساحات «معرض الدفاع» وسط حضور نخبة من الشركات الرائدة بالرياض

أبرز المواد
قبل مباراة عمان.. غضب جماهير الأخضر يجتاح مواقع التواصل لعدم تمكنهم من مساندة المنتخب بسبب توقف GOBX

قبل مباراة عمان.. غضب جماهير الأخضر يجتاح مواقع التواصل لعدم تمكنهم من مساندة المنتخب بسبب توقف GOBX

أبرز المواد
ارتفاع طفيف في الإصابات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي

ارتفاع طفيف في الإصابات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي

أبرز المواد
إحباط محاولة تهريب 233 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بالمنطقة الشرقية

إحباط محاولة تهريب 233 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بالمنطقة الشرقية

أبرز المواد

أم تذبح رضيعها في مصر.. وتُصرح أمام المحكمة: «الشيطان قال لي اقتليها»

أم تذبح رضيعها في مصر.. وتُصرح أمام المحكمة: «الشيطان قال لي اقتليها»
http://almnatiq.net/?p=1023840
المناطق- وكالات:

اعترافات صادمة أدلت بها المتهمة بذبح ابنتها الرضيعة في محافظة الجيزة بمصر، وذلك أثناء عرضها على قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة.

 

ومثلت المتهمة أمام قاضي المعارضات، وسط حراسة أمنية مشددة، صباح اليوم. وأجرى القاضي مواجهة للمتهمة، بما أسفرت عنه التحريات واعترافاتها أمام النيابة العامة، وأكدت المتهمة أنها تخلصت من ابنتها.

 

وأمام القاضي، أدلت المتهمة باعترفات جديدة وتفصيلية: «الشيطان قال لي اقتليها.. البنت كانت بتلعب في الشقة.. دخلت المطبخ ومسكت السكين وذبحتها  لحد ما الدم غرق السجادة».

 

وأصدرت المحكمة قرارا بتجديد حبسها لمدة 15 يوما بتهمة القتل العمد، عقب الانتهاء من سماع اعترافات المتهمة، وجرى اقتيادها إلى محبسها مرة أخرى، وسط حراسة أمنية مشددة.

 

كانت تحريات المباحث قد كشفت أن المتهمة استغلت غياب زوجها في العمل، وقتلت ابنتها الرضيع -سنتين- وحاولت التنصل من التهمة، إلا أن القوات اكدت أنها قتلتها وسجلت لها اعترافات، وتبين أنها متزوجة منذ قرابة 6 سنوات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*