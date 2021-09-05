3 مناطق تسجل أعلى معدل للإصابات اليومية بكورونا في المملكة

محررو المناطق:

تصدرت ثلاث مناطق بالمملكة العربية السعودية، اليوم، الثلاثاء، الأكثر تسجيلًا لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تجاوزت حالات الشفاء من الفيروس في البلاد (534,451) حالة .

ورصدت وزارة الصحة اليوم تسجيل (138) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، سجلت الرياض أعلاها بـ 45، ومنطقة مكة المكرمة 20، والمنطقة الشرقية 12، ومنطقة المدينة المنورة 11، ومنطقة جازان 10، ومنطقة القصيم 7، ومنطقة عسير 7، بينما تفاوتت أعداد الإصابة بالفيروس في بقية مُدن ومُحافظات المملكة.

وأعلنت الصحة اليوم الثلاثاء تسجيل (138) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (6) حالات وفيات رحمهم الله ، وتسجيل (172) حالة تعافي ليُصبح إجمالي عدد الحالات المُتعافية (534,451) حالة ولله الحمد .