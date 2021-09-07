الشيخ «السليمان»: الوشم حلال للمرأة بشرطين (فيديو)   

أكد الشيخ عبد السلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء، أن الوشم محرم، كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، «لعن الله الواشم والمستوشمة».
وأضاف عضو هيئة كبار العلماء في لقاء مع قناة «السعودية» أن ما تضعه المرأة من صبغة أو تلوين، سواء سمي وشمًا أو غيره، إذا كان يزال فلا حرج في ذلك ويدخل فى حكم الزينة.
الشيخ عبد السلام السليمان:
"الوشم الذي يُزال من الزينة.. ولا حرج في ذلك".#فتاوى#قناة_السعودية pic.twitter.com/MKJac22ug8
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) September 7, 2021
وأشار إلى أنه يشترط أيضًا في هذا الوشم ألا يكون عليه ضرر للمرأة، فإذا انطبقت هذه الشروط عليه، لا يدخل في حكم الوشم المنهي عنه والذي يقصد به التغيير في خلق الله.
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