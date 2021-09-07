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الشيخ «السليمان»: الوشم حلال للمرأة بشرطين (فيديو)   

الشيخ «السليمان»: الوشم حلال للمرأة بشرطين (فيديو)   
عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالسلام السليمان
http://almnatiq.net/?p=1023872
محررو المناطق:

أكد الشيخ عبد السلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء، أن الوشم محرم، كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، «لعن الله الواشم والمستوشمة».

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء في لقاء مع قناة «السعودية» أن ما تضعه المرأة من صبغة أو تلوين، سواء سمي وشمًا أو غيره، إذا كان يزال فلا حرج في ذلك ويدخل فى حكم الزينة.

وأشار إلى أنه يشترط أيضًا في هذا الوشم ألا يكون عليه ضرر للمرأة، فإذا انطبقت هذه الشروط عليه، لا يدخل في حكم الوشم المنهي عنه والذي يقصد به التغيير في خلق الله.

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