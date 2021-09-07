احدث الأخبار

مجلس الوزراء: المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها من اعتداءات الحوثي
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يوافق على نظام الانضباط الوظيفي
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 3 مناطق تسجل أعلى معدل للإصابات اليومية بكورونا في المملكة
أبرز المواد
 حجز 85% من مساحات «معرض الدفاع» وسط حضور نخبة من الشركات الرائدة بالرياض
أبرز المواد
 قبل مباراة عمان.. غضب جماهير الأخضر يجتاح مواقع التواصل لعدم تمكنهم من مساندة المنتخب بسبب توقف GOBX
أبرز المواد
 ارتفاع طفيف في الإصابات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي
أبرز المواد
 إحباط محاولة تهريب 233 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بالمنطقة الشرقية
أبرز المواد
 أم تذبح رضيعها في مصر.. وتُصرح أمام المحكمة: «الشيطان قال لي اقتليها»
أبرز المواد
 إمام السنة في إيران: طالبان وعدت بحل مشكلة نقص المياه في إقليم «بلوشستان»
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يطلق غدًا ملتقى «مكة الثقافي» من جدة
أبرز المواد
 أمير مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة في مقر الإمارة بجدة
أبرز المواد
عاجل

منها إيقاف ضباط في الحرس الوطني.. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعلن تفاصيل 20 قضية جنائية

مجلس الوزراء: المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها من اعتداءات الحوثي

مجلس الوزراء: المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها من اعتداءات الحوثي

أبرز المواد
مجلس الوزراء يوافق على نظام الانضباط الوظيفي

مجلس الوزراء يوافق على نظام الانضباط الوظيفي

أبرز المواد
مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين

مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد
3 مناطق تسجل أعلى معدل للإصابات اليومية بكورونا في المملكة

3 مناطق تسجل أعلى معدل للإصابات اليومية بكورونا في المملكة

أبرز المواد

مجلس الوزراء: المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها من اعتداءات الحوثي

مجلس الوزراء: المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها من اعتداءات الحوثي
مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=1023886
المناطق - واس:

شدد مجلس الوزراء على اتخاذ المملكة الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، ووقف الأعمال العدائية التي تمارسها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وانتهاكاتها للقوانين الدولية والقواعد العرفية، ومثمنًا في هذا الصدد كفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بالتصدي وإحباط تلك الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة.

واطلّع المجلس، خلال جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

روابط ذات صلة

مجلس الوزراء يوافق على نظام الانضباط الوظيفي

مجلس الوزراء يوافق على نظام الانضباط الوظيفي
مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين

مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين
«توكلنا» يوضح شروط وخطوات التسجيل للخليجيين

«توكلنا» يوضح شروط وخطوات التسجيل للخليجيين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*