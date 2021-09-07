احدث الأخبار

متحدث «نزاهة»: من يتعاون مع الموظف العام في جريمة يعاقب كالفاعل الأصلي (فيديو)  
محليات
 «رينارد» يكشف عن تشكيل «الأخضر» أمام عمان.. الدوسري والمولد في الهجوم
أبرز المواد
 الشيخ «السليمان»: الوشم حلال للمرأة بشرطين (فيديو)   
أبرز المواد
 الصحة: جميع لقاحات كورونا المعتمدة فعّالة.. وفائدتان للتبديل بينها
صحة
 مجلس الوزراء: تأسيس «منصة الرياض لتداول تأمينات الكربون» يعكس جهود المملكة في مواجهة تغيّر المناخ
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يوافق على انضمام المملكة إلى اتفاق «عراسيا»
أبرز المواد
 «أبرزها الموافقة على نظام الانضباط الوظيفي».. مجلس الوزراء يوافق على 7 قرارات مهمة
أبرز المواد
 مجلس الوزراء: المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها من اعتداءات الحوثي
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يوافق على نظام الانضباط الوظيفي
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 3 مناطق تسجل أعلى معدل للإصابات اليومية بكورونا في المملكة
أبرز المواد
 حجز 85% من مساحات «معرض الدفاع» وسط حضور نخبة من الشركات الرائدة بالرياض
أبرز المواد
عاجل

«أبرزها الموافقة على نظام الانضباط الوظيفي».. مجلس الوزراء يوافق على 7 قرارات مهمة

متحدث «نزاهة»: من يتعاون مع الموظف العام في جريمة يعاقب كالفاعل الأصلي (فيديو)  

متحدث «نزاهة»: من يتعاون مع الموظف العام في جريمة يعاقب كالفاعل الأصلي (فيديو)  

محليات
«رينارد» يكشف عن تشكيل «الأخضر» أمام عمان.. الدوسري والمولد في الهجوم

«رينارد» يكشف عن تشكيل «الأخضر» أمام عمان.. الدوسري والمولد في الهجوم

أبرز المواد
الشيخ «السليمان»: الوشم حلال للمرأة بشرطين (فيديو)   

الشيخ «السليمان»: الوشم حلال للمرأة بشرطين (فيديو)   

أبرز المواد
الصحة: جميع لقاحات كورونا المعتمدة فعّالة.. وفائدتان للتبديل بينها

الصحة: جميع لقاحات كورونا المعتمدة فعّالة.. وفائدتان للتبديل بينها

صحة

«أبرزها الموافقة على نظام الانضباط الوظيفي».. مجلس الوزراء يوافق على 7 قرارات مهمة

«أبرزها الموافقة على نظام الانضباط الوظيفي».. مجلس الوزراء يوافق على 7 قرارات مهمة
مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=1023891
المناطق - واس:

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:

أولاً:

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق تعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (عراسيا)، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ باستكمال ما يلزم، لإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على قبول المملكة الانضمام إلى الاتفاق التعاوني المشار إليه.

ثانياً:

تفويض محافظ البنك المركزي السعودي – أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي في المملكة العربية السعودية وبنك إنجلترا (هيئة السياسات الاحترازية) في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الإشراف على المؤسسات المالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً:

تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للدراسات الفضائية في جمهورية فرنسا للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً:

اعتماد الحساب الختامي للدولة لعام مالي سابق.

خامساً:

الموافقة على نظام الانضباط الوظيفي.

سادساً:

تعيين الدكتور/ عبدالله بن مستور آل مرزوق عضواً ممثلاً للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية.

سابعاً:

الموافقة على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

ـ ترقية إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن زيد إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ـ ترقية منصور بن عبدالله بن بين الروقي إلى وظيفة (مدير عام إدارة شؤون الوافدين) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ـ ترقية فهيد بن مشنان بن مبارك الدوسري إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمن العام.

ـ ترقية زيد بن إبراهيم بن محمد الشبل إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.

ـ ترقية المهندس/ فارس بن عبدالعزيز بن عبدالله بن فارس إلى وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بديوان المظالم.

ـ ترقية محمد بن أحمد بن محمد الناخبي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بديوان المظالم.

 

روابط ذات صلة

مجلس الوزراء: تأسيس «منصة الرياض لتداول تأمينات الكربون» يعكس جهود المملكة في مواجهة تغيّر المناخ

مجلس الوزراء: تأسيس «منصة الرياض لتداول تأمينات الكربون» يعكس جهود المملكة في مواجهة تغيّر المناخ
مجلس الوزراء يوافق على انضمام المملكة إلى اتفاق «عراسيا»

مجلس الوزراء يوافق على انضمام المملكة إلى اتفاق «عراسيا»
مجلس الوزراء: المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها من اعتداءات الحوثي

مجلس الوزراء: المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها من اعتداءات الحوثي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*