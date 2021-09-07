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مجلس الوزراء: تأسيس «منصة الرياض لتداول تأمينات الكربون» يعكس جهود المملكة في مواجهة تغيّر المناخ

مجلس الوزراء: تأسيس «منصة الرياض لتداول تأمينات الكربون» يعكس جهود المملكة في مواجهة تغيّر المناخ
مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=1023904
المناطق - واس:

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

وفي بداية الجلسة، رحب مجلس الوزراء، باستضافة المملكة “منتدى مبادرة السعودية الخضراء”، و”قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” في أكتوبر القادم، وذلك انطلاقاً من دورها الريادي في مواجهة أزمات المناخ، ودعم جهود المجتمع الدولي لمعالجة التحديات الرئيسة للبيئة، والتصميم على إحداث تأثير عالمي دائم، في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وحماية الأرض والطبيعة، والإسهام في تحقيق المستهدفات العالمية؛ بما يدفع عجلة مكافحة الأزمات المُرتبطة بالمناخ بشكل منسق إقليمياً ودولياً.

وعدّ المجلس في هذا السياق، إعلان صندوق الاستثمارات العامة عن نية تأسيس منصة الرياض الطوعية لتداول وتبادل تأمينات وتعويضات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأنه يعكس جانباً من جهود المملكة في المنطقة لمواجهة تحديات تغيّر المناخ وتحفيز المؤسسات على تقليل انبعاثاتها الكربونية، وامتدادًا لمساعيها الرامية إلى الإسهام بتحسين البيئة وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن التطور الحضري.

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