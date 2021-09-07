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الصحة: جميع لقاحات كورونا المعتمدة فعّالة.. وفائدتان للتبديل بينها

الصحة: جميع لقاحات كورونا المعتمدة فعّالة.. وفائدتان للتبديل بينها
لقاحات فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=1023906
محررو المناطق:

أكدت وزارة الصحة أن جميع لقاحات كورونا المُعتمدة في المملكة فعَّالة وتُساهم في الحماية من مضاعفات الفيروس.

وقالت وزارة الصحة، إن لقاحات «موديرنا، وفايزز، واسترازينيكا» جميعها آمنة ومُجرَّبة بالدراسات المَحكَّمة، ومُعتمدة من الجهات الرقابية في المملكة.

وأضافت الوزراة أن التبديل بين لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة آمن وفعّال، ويؤدي إلى استجابة مناعية أكبر ويسهم في الحماية من مضاعفات الفيروس

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت منذ قليل عن تسجيل (138) حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المُسجلة منذ بدء انتشار الوباء إلى (545،505) إصابة.

وأضافت وزارة الصحة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء  أنه تم تسجيل (172) حالة تعافي جديدة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى (534,451) حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل (6 ) حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى         (5،591 )حالة وفاة , رحمهم الله.

 

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