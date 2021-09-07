رينارد يكشف عن تشكيل الأخضر أمام عمان.. الدوسري والمولد في الهجوم

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وقع اختيار المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على مجموعة من اللاعبين ضمن التشكيل الأساسي لمباراة نظيره العماني، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وأعلن المدرب الفرنسي على بدء القمة الخليجية بتشكيل مكوَّن من؛ المخضرم محمد العويس، في حراسة مرمى الصقور، خلف رباعي الدفاع سلطان الغنام، وعبد الله مادو، وعبد الإله العمري، وياسر الشهراني، وثنائي الارتكاز محمد كنو، وصاحب الجهد الوافر عبد الإله المالكي، مع الاعتماد على القائد سلمان الفرج في مركز 8، على أن يتولى المهام الهجومية، سالم الدوسري وفهد المولد، وصالح الشهري.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي يخوض مهمة صعبة ضمن الجولة الثانية من الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، عندما يحل ضيفًا على نظيره العماني، في المباراة التي تُقام عند تمام الساعة «السابعة» مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.