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وكيل التعليم يوضح تفاصيل جديدة عن الاختبارات المركزية لتعزيز مهارات الطلاب (فيديو)

وكيل التعليم يوضح تفاصيل جديدة عن الاختبارات المركزية لتعزيز مهارات الطلاب (فيديو)
وزارة التعليم
http://almnatiq.net/?p=1023916
محررو المناطق:

قال الدكتور محمد المقبل، وكيل وزارة التعليم العام، إن الهدف من الاختبارات المركزية تعزيز المهارات عند الطلاب في الفصول من الصف الثاني الابتدائي إلى الصف الأول الثانوي.

وأضاف المقبل خلال حديثه على قناة «الإخبارية» إن «الهدف من تنفيذ هذا النوع من الاختبارات مع بداية العام الدراسي هو تعزيز المهارات عند الطلاب في الفصول من الصف الثاني الابتدائي إلى الصف الأول الثانوي، بحيث يستطيع المعلم متابعة أبناءنا الطلاب وفقًا للخطة الدراسية المعدة ومستوى الطالب».

وتابع وكيل وزارة التعليم العام: “طلاب الصفوف المستوى الأول حتى المستوى الثانوي حتى يستطيع المعلم معرفة مستواهم الدراسي حتى يستطيع التعامل معهم بداية العام في تقديم جرعات تعليمية لتعليم هذه المهارات التي من الممكن إنقاصها عند بعض الطلاب والطالبات”.

وعن أبرز المواد التي تشملها الاختبارات المركزية، قال «المقبل» إنها تشمل اللغة العربية والعلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية، وستكون بها مجموعة من المهارات تقاس عند الطالب للتحقق من وجود هذه المهارات عند الطالب قبل بداية العام الدراسي الجديد، وبالتالي يستطيع كل معلم معرف مستوى الطالب ونتائجه على حدة، وماهي المهارات التي يحتاج الطالب الدعم فيها بالتالي يستطيع تقديم المادة التعليمية، لكي تنمي مهاراته”.

وأكمل قائلًا: «هذه الاختبارات جهزت في الوزارة عن طريق مجموعة من الاختبارات لكل المواد الدراسية لكل طالب في مستواه الدراسي، وتم اختبار اليوم الفصل الاول والثاني والثالث والرابع، وعددهم (1.4) مليون طالب وطالبة تم قياس مهاراتهم وبالتالي هذه المهارات نتائجها مباشره عند المعلم أو ولي الأمر  لكي يستطيع متابعة وتعزيز مهارات الطالب التي ربما تكون تنقص عند ابنائنا وبناتنا الطلاب».

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