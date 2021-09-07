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متحدث «نزاهة»: من يتعاون مع الموظف العام في جريمة يعاقب كالفاعل الأصلي (فيديو)  

متحدث «نزاهة»: من يتعاون مع الموظف العام في جريمة يعاقب كالفاعل الأصلي (فيديو)  
http://almnatiq.net/?p=1023918
محررو المناطق:

أكد «أحمد الحسين» متحدث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن كل من يشترك مع الموظف العام في جريمة الفساد والمالي والإدارية، سواء في اتفاق أو تحريض أو مساعدة، فإنه يُعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي.

وأضاف متحدث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن هذه العقوبة هي حماية للوظيفة العامة أو استغلال في تحقيق المصالح الشخصية.

وكان قد صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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