متحدث «نزاهة»: من يتعاون مع الموظف العام في جريمة يعاقب كالفاعل الأصلي (فيديو)  

أكد «أحمد الحسين» متحدث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن كل من يشترك مع الموظف العام في جريمة الفساد والمالي والإدارية، سواء في اتفاق أو تحريض أو مساعدة، فإنه يُعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي.
وأضاف متحدث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن هذه العقوبة هي حماية للوظيفة العامة أو استغلال في تحقيق المصالح الشخصية.
وكان قد صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
فيديو | #نزاهة لـ #الإخبارية: كل من يشترك مع الموظف العام في الجريمة سواء في اتفاق أو تحريض فأنه يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/E38hJ4FbmO
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 7, 2021
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