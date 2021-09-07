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طالبان: تعيين الملا محمد حسن رئيسا للحكومة وعبد الحق واثق للاستخبارات

طالبان: تعيين الملا محمد حسن رئيسا للحكومة وعبد الحق واثق للاستخبارات
http://almnatiq.net/?p=1023928
المناطق - وكالات:

أعلن ذبيح الله مجاهد، الناطق باسم حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، عن تعيين الملا محمد حسن رئيسًا للحكومة الأفغانية، وعبدالغني برادار نائبًا لرئيس الحكومة.

وأفاد الناطق باسم الحركة خلال مؤتمر صحفي بتعيين الملا عبد الحق واثق رئيسًا للاستخبارات في أفغانستان، ومحمد يعقوب وزيراً للدفاع، وأسد الدين حقاني وزيرا للداخلية.

 

وأوضح المتحدث خلال المؤتمر الصحفي أن بعض الوزارات أبقيت على حالها ولم تشهد أي تغيير في الوقت الحالي، مؤكدًا أن طالبان حريصة على تمثيل كافة القوميات والعرقيات في البلاد.

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