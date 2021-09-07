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«طالبان» تُدمر آلاف الآلات الموسيقية في كابول (صور)

«طالبان» تُدمر آلاف الآلات الموسيقية في كابول (صور)
http://almnatiq.net/?p=1023948
المناطق - وكالات:

أقدمت عناصر حركة طالبان الأفغانية على تحطيم عددًا من الآلات الموسيقية في استوديوهات التسجيل التابعة للدولة في كابول.

وكشفت صور تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تخريب آلاف البيانوا وتحطيمها، بالإضافة إلى تكسير باقي الآلات الموسيقية المتواجدة داخل غرفة استوديو التسجيل.

وكانت طالبان، قد أعلنت اليوم  الثلاثاء، تشكيل حكومة تصريف أعمال ستتولى إدارة البلاد، وذلك بعد سيطرة الحركة على البلاد بالكامل، عقب الانسحاب الأميركي.

وتكونت الحكومة من الملا «محمد حسن» رئيسًا، «وعبد الغني برادار» نائبًا لرئيس الحكومة، وعبد الحق واثق رئيسًا للاستخبارات في أفغانستان.

كما ضمت «محمد يعقوب مجاهد» وزيرًا للدفاع بالوكالة، و «أسد الدين حقاني» وزيرًا للداخلية، و «أمير خان متقي» وزيرًا للخارجية، وعباس ستاكينزاي قائما بأعمال وزير الخارجية.

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