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«نزاهة»: ضبط كل من يتعدى على المال العام حتى بعد تقاعده

«نزاهة»: ضبط كل من يتعدى على المال العام حتى بعد تقاعده
http://almnatiq.net/?p=1023967
محررو المناطق:

أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، ضبط  كل من يتعدى على المال العام حتى بعد تقاعده من وظيفته.

وأوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ضابط صف بشرطة إحدى المحافظات ومكلف بالعمل في لجنة إزالة التعديات «سابقًا» لتضخُّم حساباته البنكية.

وقالت الهيئة إنها مُستمرة في رصد وضبط كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليُحمِّلُه على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظامًا أو من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومُساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

 

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