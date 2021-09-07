أمطار رعدية مصحوبة برياح على 4 مناطق.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء بالمملكة

محررو المناطق:

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية، غدًا الأربعاء على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

كما توقع أن تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران، ويشمل ذلك طريق الساحل المُمتد على طول البحر الأحمر.

وأشار مركز الأرصاد، إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-55 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وبحسب المركز تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.