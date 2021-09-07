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معرض الصقور والصيد: عرض 48 ألف قطعة سلاح على مدار عامين

معرض الصقور والصيد: عرض 48 ألف قطعة سلاح على مدار عامين

محليات

معرض الصقور والصيد: عرض 48 ألف قطعة سلاح على مدار عامين

معرض الصقور والصيد: عرض 48 ألف قطعة سلاح على مدار عامين
معرض الصقور والصيد
http://almnatiq.net/?p=1023990
محررو المناطق:

قال معرض الصقور والصيد السعودي، إنه تم عرض أكثر من «48» ألف قطعة سلاح باشتراك «14» شركة محلية وعالمية على مدار عامين.

وأشار إلى أنه في هذا العام يطمح بكل جهد لتحقيق إنجاز أكبر، مُؤكدًا أنه يسعى منذ بداية المعرض لتوفير أفضل وأوسع مجموعة ليس فقط من الصقور، بل أيضًا للأسلحة وأدوات الصيد ومستلزماتها.

وينطلق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، في نسخته الثالثة خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر القادم، وذلك في ملهم شمال مدينة الرياض على مساحة تقارب «65» ألف متر مربع.

ويستهدف المعرض الزوار من جميع شرائح المجتمع المحلي والدولي، إضافةً إلى الزوار المهتمين بالصقارة للتعريف بتراث المملكة وهويتها الوطنية ونقلها للأجيال القادمة، والمساهمة في تعزيز هواية الصقارة ونقلها للعالم وإنشاء منصة للتواصل بين الهواة والمحترفين؛ من أجل تطوير صناعة الصقارة والصيد والنهوض بالحركة الثقافية والترفيهية في جميع أنحاء العالم .

 

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