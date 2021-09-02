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«بعدما فقدته لأكثر من 10 سنوات».. مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ينجح في إعادة السمع لفتاة

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«بعدما فقدته لأكثر من 10 سنوات».. مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ينجح في إعادة السمع لفتاة

«بعدما فقدته لأكثر من 10 سنوات».. مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ينجح في إعادة السمع لفتاة
مستشفى الملك فهد التخصصي
http://almnatiq.net/?p=1023993
المناطق- تبوك- فايز السميري:

نجح بفضل الله فريق طبي بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك في إعادة السمع لفتاة كانت تعاني من فقد سمعي حسي عصبي في الأذن اليمني لأكثر من عشر سنوات، وتشكو من صعوبة في تحديد مصدر الصوت ومن تداخل الأصوات في حال وجود أكثر من شخص يتحدث.

وأوضح الفريق الطبي أنه تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها من تخطيط للسمع والأشعة المقطعية وأشعة الرنين للأذن كما تم إجراء تجربة طوق السماعة العظمية للفتاة قبل إجراء العملية حيث تبين فائدتها لها ورضاها لنتائجها، وقد تقرر زراعة سماعة عظمية في الأذن اليمنى، حيث قام الفريق الطبي بإجراء العملية الجراحية والتي تكّللت بالنجاح ولله الحمد .

جدير بالذكر أن مركز زراعة القوقعة بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك يُعد من المراكز الحديثة ومزود بأحدث الأدوات والتقنيات الطبية المتطورة، ويضم كوادر طبية مؤهلة على أعلى المعايير الطبية المهنية .

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