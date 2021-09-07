صالح الشهري يسجل الهدف الأول للأخضر (فيديو)

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سجل لاعب المنتخب الوطني صالح الشهري الهدف الأول للأخضر في الدقيقة 41 من زمن مباراة المنتخب الوطني ونظيره العماني في الجولة الثانية من الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022،

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره العماني ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات النهائية الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وتقام المباراة على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.