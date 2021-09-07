صالح الشهري يسجل الهدف الأول للأخضر (فيديو)

سجل لاعب المنتخب الوطني صالح الشهري الهدف الأول للأخضر في الدقيقة 41 من زمن مباراة المنتخب الوطني ونظيره العماني في الجولة الثانية من الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022،
قووووووووووووووووول! ⚽️
• صالح الشهري د’42
عمان 0 × 1 السعودية#معاك_يالأخضر#السعودية_عمان#قنوات_SSC pic.twitter.com/ACFRvzVD2T
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 7, 2021
ويلتقي المنتخب الوطني نظيره العماني ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات النهائية الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وتقام المباراة على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.
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