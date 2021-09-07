احدث الأخبار

الداخلية تعلن إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة من 3 دول
أبرز المواد
 بهدف نظيف.. «الأخضر» ينتصر على عُمان بثاني محطاته في تصفيات كأس العالم
أبرز المواد
 معرض الصقور والصيد: عرض 48 ألف قطعة سلاح على مدار عامين
محليات
 «مدير نقل الرياض» يبحث مع محافظ الدوادمي سرعة إنجاز مشروعات المحافظة
محليات
 «iPhone 13».. أبل تكشف عن أحدث منتجاتها في 14 سبتمبر
علوم وتكنولوجيا
 توضيحات مهمة من «التعليم» بشأن المقررات الإلكترونية الجديدة ومنصة «مدرستي»
محليات
 تعليم تبوك يعتمد برنامج الاحتفاء باليوم الوطني الـ91
محليات
 صالح الشهري يسجل الهدف الأول للأخضر (فيديو)
أهم الاخبار
 «بعدما فقدته لأكثر من 10 سنوات».. مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ينجح في إعادة السمع لفتاة
محليات
 أمطار رعدية مصحوبة برياح على 4 مناطق.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء بالمملكة
محليات
 هل منسوبي «نزاهة» لا ينطبق عليهم قانون المراقبة والحساب؟.. مستشار قانوني يجيب
أبرز المواد
 وكيل التعليم يوضح تفاصيل جديدة عن الاختبارات المركزية لتعزيز مهارات الطلاب (فيديو)
أبرز المواد
عاجل

الداخلية تعلن إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة من 3 دول

عاجل

«أبرزها الموافقة على نظام الانضباط الوظيفي».. مجلس الوزراء يوافق على 7 قرارات مهمة

الداخلية تعلن إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة من 3 دول

الداخلية تعلن إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة من 3 دول

أبرز المواد
بهدف نظيف.. «الأخضر» ينتصر على عُمان بثاني محطاته في تصفيات كأس العالم

بهدف نظيف.. «الأخضر» ينتصر على عُمان بثاني محطاته في تصفيات كأس العالم

أبرز المواد
معرض الصقور والصيد: عرض 48 ألف قطعة سلاح على مدار عامين

معرض الصقور والصيد: عرض 48 ألف قطعة سلاح على مدار عامين

محليات
«مدير نقل الرياض» يبحث مع محافظ الدوادمي سرعة إنجاز مشروعات المحافظة

«مدير نقل الرياض» يبحث مع محافظ الدوادمي سرعة إنجاز مشروعات المحافظة

محليات

توضيحات مهمة من «التعليم» بشأن المقررات الإلكترونية الجديدة ومنصة «مدرستي»

توضيحات مهمة من «التعليم» بشأن المقررات الإلكترونية الجديدة ومنصة «مدرستي»
http://almnatiq.net/?p=1024008
محررو المناطق:

عرضت وزارة التعليم مقطع فيديو للمناهج الدراسية الجديدة، عبر منصة «مدرستي» بأسلوب تشويقي وتفاعلي لتعزيز جودة التعليم، وتحسين نواتج التعلُّم.

وتضمن مقطع الفيديو أهداف هذا الأسلوب في الدراسة، من رفع جودة التعليم وتحسين لوائح التعلم، وتمكين القياس المعياري للوائح التعلم، وتعزيز دافعية التعلم بالوسائط المُتعدِّدة، وتوفير تجربة تعليمية تحقق تكافؤ فرص الحصول على التعليم، وتمكين التعلم الإلكتروني من دعم استمرارية التعليم.

كما عرض الفيديو المواد الدراسية في شكل تشويقي، من المهارات الحياتية والأسرية، التفكير الناقد، اللغة الإنجليزية، التربية البدنية والدفاع عن النفس، المهارات الرقمية، وكذلك عناصر المقرر الإلكتروني وخصائصة ومميزاته.

روابط ذات صلة

وكيل التعليم يوضح تفاصيل جديدة عن الاختبارات المركزية لتعزيز مهارات الطلاب (فيديو)

وكيل التعليم يوضح تفاصيل جديدة عن الاختبارات المركزية لتعزيز مهارات الطلاب (فيديو)
«التعليم» تكشف موعد اختبارات المهارات حضوريا لفئتين من الطلاب المحصنين

«التعليم» تكشف موعد اختبارات المهارات حضوريا لفئتين من الطلاب المحصنين
«تعليم الشمالية» توضح ملابسات فيديو تلفظ وكيل مدرسة على ولي أمر طالب

«تعليم الشمالية» توضح ملابسات فيديو تلفظ وكيل مدرسة على ولي أمر طالب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*