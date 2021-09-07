توضيحات مهمة من «التعليم» بشأن المقررات الإلكترونية الجديدة ومنصة «مدرستي»

محررو المناطق:

عرضت وزارة التعليم مقطع فيديو للمناهج الدراسية الجديدة، عبر منصة «مدرستي» بأسلوب تشويقي وتفاعلي لتعزيز جودة التعليم، وتحسين نواتج التعلُّم.

وتضمن مقطع الفيديو أهداف هذا الأسلوب في الدراسة، من رفع جودة التعليم وتحسين لوائح التعلم، وتمكين القياس المعياري للوائح التعلم، وتعزيز دافعية التعلم بالوسائط المُتعدِّدة، وتوفير تجربة تعليمية تحقق تكافؤ فرص الحصول على التعليم، وتمكين التعلم الإلكتروني من دعم استمرارية التعليم.

كما عرض الفيديو المواد الدراسية في شكل تشويقي، من المهارات الحياتية والأسرية، التفكير الناقد، اللغة الإنجليزية، التربية البدنية والدفاع عن النفس، المهارات الرقمية، وكذلك عناصر المقرر الإلكتروني وخصائصة ومميزاته.