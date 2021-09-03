«iPhone 13».. أبل تكشف عن أحدث منتجاتها في 14 سبتمبر

المناطق - وكالات:

أعلنت شركة أبل عن إرسال الدعوات لعقد مؤتمرها السنوي بتاريخ 14 سبتمبر، دون توضيح المنتجات المقرر الإعلان عنها خلال هذا الحدث.

وأشارت بعض التقارير إلى خطط أبل لكشف النقاب عن سلسلة «iPhone 13» خلال الحدث القادم، مع بعض التغييرات التي تقدم في الإصدارات القادمة والتي تشمل نتوء للكاميرة الأمامية بحجم أصغر.

ومن المتوقع أيضًا أن تشمل التحسينات إعدادات الكاميرة في سلسلة «iPhon 13»، بشكل خاص مُستشعر الكاميرة المُميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع، كما تقدم أبل تحسينات في ميزة التثبيت البصري.

وكشفت التقاير أيضًا إلى خطط أبل لإطلاق ساعة «Watch Series 7» خلال الحدث، ومن المتوقع أن يتم تأجيل شحن الساعة الذكية وإطلاقها في الأسواق نتيجة لمشاكل تواجه أبل في الإنتاج.