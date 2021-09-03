احدث الأخبار

الداخلية تعلن إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة من 3 دول
أبرز المواد
 بهدف نظيف.. «الأخضر» ينتصر على عُمان بثاني محطاته في تصفيات كأس العالم
أبرز المواد
 معرض الصقور والصيد: عرض 48 ألف قطعة سلاح على مدار عامين
محليات
 «مدير نقل الرياض» يبحث مع محافظ الدوادمي سرعة إنجاز مشروعات المحافظة
محليات
 «iPhone 13».. أبل تكشف عن أحدث منتجاتها في 14 سبتمبر
علوم وتكنولوجيا
 توضيحات مهمة من «التعليم» بشأن المقررات الإلكترونية الجديدة ومنصة «مدرستي»
محليات
 تعليم تبوك يعتمد برنامج الاحتفاء باليوم الوطني الـ91
محليات
 صالح الشهري يسجل الهدف الأول للأخضر (فيديو)
أهم الاخبار
 «بعدما فقدته لأكثر من 10 سنوات».. مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ينجح في إعادة السمع لفتاة
محليات
 أمطار رعدية مصحوبة برياح على 4 مناطق.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء بالمملكة
محليات
 هل منسوبي «نزاهة» لا ينطبق عليهم قانون المراقبة والحساب؟.. مستشار قانوني يجيب
أبرز المواد
 وكيل التعليم يوضح تفاصيل جديدة عن الاختبارات المركزية لتعزيز مهارات الطلاب (فيديو)
أبرز المواد
عاجل

الداخلية تعلن إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة من 3 دول

عاجل

«أبرزها الموافقة على نظام الانضباط الوظيفي».. مجلس الوزراء يوافق على 7 قرارات مهمة

الداخلية تعلن إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة من 3 دول

الداخلية تعلن إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة من 3 دول

أبرز المواد
بهدف نظيف.. «الأخضر» ينتصر على عُمان بثاني محطاته في تصفيات كأس العالم

بهدف نظيف.. «الأخضر» ينتصر على عُمان بثاني محطاته في تصفيات كأس العالم

أبرز المواد
معرض الصقور والصيد: عرض 48 ألف قطعة سلاح على مدار عامين

معرض الصقور والصيد: عرض 48 ألف قطعة سلاح على مدار عامين

محليات
«مدير نقل الرياض» يبحث مع محافظ الدوادمي سرعة إنجاز مشروعات المحافظة

«مدير نقل الرياض» يبحث مع محافظ الدوادمي سرعة إنجاز مشروعات المحافظة

محليات

«iPhone 13».. أبل تكشف عن أحدث منتجاتها في 14 سبتمبر

«iPhone 13».. أبل تكشف عن أحدث منتجاتها في 14 سبتمبر
أيفون
http://almnatiq.net/?p=1024021
المناطق - وكالات:

أعلنت شركة أبل عن إرسال الدعوات لعقد مؤتمرها السنوي بتاريخ  14  سبتمبر، دون توضيح المنتجات المقرر الإعلان عنها خلال هذا الحدث.

وأشارت بعض التقارير  إلى خطط أبل لكشف النقاب عن سلسلة «iPhone 13» خلال الحدث القادم، مع بعض التغييرات التي تقدم في الإصدارات القادمة والتي تشمل نتوء للكاميرة الأمامية بحجم أصغر.

ومن المتوقع أيضًا أن تشمل التحسينات إعدادات الكاميرة في سلسلة «iPhon 13»، بشكل خاص مُستشعر الكاميرة المُميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع، كما تقدم أبل تحسينات في ميزة التثبيت البصري.

وكشفت التقاير أيضًا إلى خطط أبل لإطلاق ساعة «Watch Series 7» خلال الحدث، ومن المتوقع أن يتم تأجيل شحن الساعة الذكية وإطلاقها في الأسواق نتيجة لمشاكل تواجه أبل في الإنتاج.

 

روابط ذات صلة

أبل تسير على خطى «توكلنا» بإتاحة حمل الهوية والرخص بمحافظها الرقمية بأمريكا

أبل تسير على خطى «توكلنا» بإتاحة حمل الهوية والرخص بمحافظها الرقمية بأمريكا
«آبل» تزف بشرى سارة لأصحاب هواتف «iPhone 12»

«آبل» تزف بشرى سارة لأصحاب هواتف «iPhone 12»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*