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«الزعاق» يكشف العلاقة بين الأمطار السيلية وتقلبات الجو خلال الـ120 يومًا المقبلة

«الزعاق» يكشف العلاقة بين الأمطار السيلية وتقلبات الجو خلال الـ120 يومًا المقبلة

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«الزعاق» يكشف العلاقة بين الأمطار السيلية وتقلبات الجو خلال الـ120 يومًا المقبلة

«الزعاق» يكشف العلاقة بين الأمطار السيلية وتقلبات الجو خلال الـ120 يومًا المقبلة
http://almnatiq.net/?p=1024040
محررو المناطق:

قال الدكتور «خالد الزعاق» خبير الأرصاد الجوية، إن الـ 120 يوم القادمة تعد الأهم بين فصول السنة حيث تحدد معدل التقلباتت الجوية في الفترة المقبلة.

وقال «الزعاق» في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الـ120 يوما تشمل «52» يومًا لموسم سهيل، «و52» يومًا لموسم الوسم، و«20» يومًا من المربعانية.


تابع: «إذا أمطرت السماء بست أمطار سيلية خلال هذه المدة فإنها سنة ربيعية وإذا أمطرت بثلاث أمطار سيلية فهمي سنة شبه ربيعية، وإذا أمطرت بأقل من ذلك فهي سنة مجدبة على المكان الواحد».

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