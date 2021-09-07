بهدف نظيف.. «الأخضر» ينتصر على عُمان بثاني محطاته في تصفيات كأس العالم

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أنهى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المهمة بنجاح أمام مضيفه العماني، بهف نظيف سُجل في الدقيقة 42 من أحداث الشوط الأول من المباراة، بقدم اللاعب صالح الشهري، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، لحساب الجولة الثانية من الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.



ودخل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، القمة الخليجية بتشكيل مكوَّن من؛ المخضرم محمد العويس، في حراسة مرمى الصقور، خلف رباعي الدفاع سلطان الغنام، وعبد الله مادو، وعبد الإله العمري، وياسر الشهراني، وفي الوسط القائد سلمان الفرج، وعبد الإله المالكي، محمد كنو وثالوث الهجوم سالم الدوسري وفهد المولد، وصالح الشهري.