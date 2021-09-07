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«غزلان» تقتحم مجال صيانة الجوالات: «أحببتٌ المهنة منذ 2015 وأبدعت فيها» (فيديو)

«غزلان» تقتحم مجال صيانة الجوالات: «أحببتٌ المهنة منذ 2015 وأبدعت فيها» (فيديو)

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«غزلان» تقتحم مجال صيانة الجوالات: «أحببتٌ المهنة منذ 2015 وأبدعت فيها» (فيديو)

«غزلان» تقتحم مجال صيانة الجوالات: «أحببتٌ المهنة منذ 2015 وأبدعت فيها» (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1024043
محررو المناطق:

مارست غزلان المغربي مهنة صيانة الجوالات، حيث دفعها حبها لهذه المهنة إلى تعلمها وإتقانها حتى وضعت بصمتها الخاصة.

وقالت المغربي خلال حوارها ببرنامج «سيدتي» إنها أحبَّت هذا المجال منذ عام «2015» وحصلت على دورة من معهد تقني، وبعد ذلك عملت في الصيانة لدى المعهد، إلى أن فتحت «كشك»، كان يقبل عليه زبائن كثيرة.

وأضافت المغربي أنه منذ «4» سنوات فتحت محل خاص لها، موضحًة أن المشاكل تختلف بين الأجهزة القديمة والحديثة، كما أن الزبائن يخافون من ضياع بياناتهم ولديهم ثقة بها.

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