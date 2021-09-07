في 27 دقيقة.. اختراع جديد يكشف الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته

المناطق - وكالات:

توصَّل خبراء الصحة العامة في روسيا إلى طريقة مُبتكرة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المُستجد ومتحوراته، في خلال دقائق مُعدودة، حيث كشفت رئيسة قسم الطب الانتقالي والتقنيات المبتكرة في الهيئة الفيدرالية الروسية للطب الحيوي «داريا كريوتشكو»، عن جهاز قادر على كشف فيروس كورونا في غضون «27» دقيقة.

وأكَّدت خبيرة الطب الانتقالي الروسية أنه «تم تطوير جهاز لتحديد وجود المستضد الفيروسي، هذا الابتكار موجود بالتحديد في معهد الطب الفيزيائي والكيميائي التابع للوكالة الروسية للطب الحيوي، وهو يعتمد على طريقة التضخيم المتساوي الحرارة، ويحدد نظام التشخيص وجود مستضد بدرجة عالية من اليقين في غضون «27» دقيقة».

وأوضحت «كريوتشكو» إلى أن نظام التشخيص الذي ابتكر لتحديد فيروس «سارس – كوف – 2» كورونا، سيكون قادرًا مع بعض التحسينات، على اكتشاف مستضدات أخرى.