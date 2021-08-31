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6 عقوبات جنائية للطلاب مرتكبي جريمة تصوير المعلمين.. أشدها الإيداع في دور رعاية

6 عقوبات جنائية للطلاب مرتكبي جريمة تصوير المعلمين.. أشدها الإيداع في دور رعاية
منع الجوال في المدرسة نهائيًا
http://almnatiq.net/?p=1024065
محررو المناطق:

قال «خالد أبو راشد» محامي ومستشار قانوني، «إن عقوبات وزارة التعليم بشأن جريمة تصوير المعلمين والمعلمات إدارية، لا تغني عن العقوبة الجنائية، في حال وصل الأمر إلى الشرطة والنيابة والمحكمة الجزائية.

وأضاف المحامي ومستشار قانوني في مُداخلة هاتفية مع برنامج «ياهلا» على«روتانا خليجية» أن التشهير والتصوير، من الجرائم المعلوماتية، ويطبق على الطلاب فيها نظام الأحداث لأنهم دون الـ 18 عامًا.

وأشار إلى أن هذه العقوبات متدرجة تبدأ من التوبيخ، الحرمان من التواجد في مكانٍ ما، أو تسليمه لأهله، يكون تحت المراقبة، أن يقدم خدمة إجتماعية، إيداعه في دور الرعاية أو الملاحظة إذا كان الجرم كبير وقد وصل إلى 15 عام.

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