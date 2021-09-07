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تحذير هام من وزارة التعليم للطلاب: 5 أيام على بداية احتساب الغياب لغير المحصنين بجرعتين

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تحذير هام من وزارة التعليم للطلاب: 5 أيام على بداية احتساب الغياب لغير المحصنين بجرعتين

تحذير هام من وزارة التعليم للطلاب: 5 أيام على بداية احتساب الغياب لغير المحصنين بجرعتين
http://almnatiq.net/?p=1024075
محررو المناطق:

أعلنت وزارة التعليم عن تبقى 5 أيام على موعد بداية احتساب الغياب لطلبة التعليم العام والجامعي والتدريب التقني؛ لمن أكمل «12» عامًا فأكثر، ولم يحصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.


ودعت وزارة التعليم في بيان لها، الطلبة الذين لم يحصلوا على الجرعتين حتى الآن إلى الإسراع في الحصول على اللقاح، لحمايتهم وأسرهم ومجتمعهم.

 

وكانت وزارة التعليم، قد أكدت في وقت سابق، أنَّ أكثر من 766 ألف طالب وطالبة من الصفين الرابع  والخامس الابتدائيين أدوا اختبارات تعزيز المهارات عن بُعد في منصة الاختبارات المركزية التي أطلقتها الوزارة التعليم مع بداية العام الدراسي الجديد؛ لتقويم الأداء العام في المهارات والمعارف الأساسية للطلاب والطالبات.

 

 

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