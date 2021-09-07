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أمر ملكي: إنهاء خدمات الفريق أول خالد الحربي وإحالته إلى التقاعد والتحقيق

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أمر ملكي: إنهاء خدمات الفريق أول خالد الحربي وإحالته إلى التقاعد والتحقيق

أمر ملكي: إنهاء خدمات الفريق أول خالد الحربي وإحالته إلى التقاعد والتحقيق
http://almnatiq.net/?p=1024078
المناطق - واس:

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا يقضي بإنهاء خدمات الفريق أول خالد الحربي وإحالته إلى التقاعد والتحقيق.

وجاء نص الأمر الملكي:

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

والقائد الأعلى لكافة القوَّات العسكرية

بعد الاطِّلاع على نظام خدمة الضبُّاط ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393 هـ ، وتعديلاته.

وبعد الاطِّلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 165 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440 هـ.

وبناءً على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول / “خالد بن قرار الحربي” لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي ، وتوجه التهمه له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصًا من منسوبي القطاع العام والخاص.

أمرنا بما هو آت :

أولًا : تنهى خدمة الفريق الأول / “خالد بن قرار بن غانم الحربي” مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

ثانيًا : تتولى هيئة الرقابة ومُكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك ، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.

ثالثًا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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