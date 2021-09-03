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والد مصابي الهجوم الإرهابي في الشرقية: زوجتي فقدت السمع ومنزلنا تضرر بنسبة 60%

والد مصابي الهجوم الإرهابي في الشرقية: زوجتي فقدت السمع ومنزلنا تضرر بنسبة 60%

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والد مصابي الهجوم الإرهابي في الشرقية: زوجتي فقدت السمع ومنزلنا تضرر بنسبة 60%

والد مصابي الهجوم الإرهابي في الشرقية: زوجتي فقدت السمع ومنزلنا تضرر بنسبة 60%
الطفلين اللذين أصيبا في الهجوم البالستي العدائي بالشرقية
http://almnatiq.net/?p=1024088
محررو المناطق:

قال «محمد الحايطي» والد الطفلين اللذين أصيبا بشظايا في الهجوم الإرهابي الذي وقع في المنطقة الشرقية يوم السبت الماضي، إن منزله تضرر بشدة جراء الهجوم الإرهابي الذي تسبب في إلحاق أضرار كبيرة بأبواب ونوافذ المنزل.

وأكد «الحايطي» في حديثه لـ«العربية» أن نسبة الضرر في المنزل بلغت 60%، مشيدًا في الوقت ذاته بقيام الجهات المعنية بتوفير شقة للأسرة لإيوائهم لحين الانتهاء من حصر الأضرار وترميم المنزل، مضيفًا أن زوجته فقدت السمع في إحدى أذنيها، وتخضع للعلاج.

وكانت الدفاعات الجوية قد اعترضت ودمرت 3 صواريخ باليستية و3 طائرات مُسيَّرة مُفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية وجازان ونجران، يوم السبت الماضي، وتسبب الهجوم في إصابة طفلين بشظايا في الهجوم الإرهابي.

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