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هل شرب المياه يساعد على إنقاص الوزن؟.. طبيب يجيب

هل شرب المياه يساعد على إنقاص الوزن؟.. طبيب يجيب
شرب المياه يساعد على إنقاص الوزن
http://almnatiq.net/?p=1024095
محررو المناطق:

قال خبير تعزيز الصحة الدكتور «صالح الأنصاري»: أنَّ شرب الماء بكثرة يزيد من حرق الدهون لإنقاص الوزن، كما تسهم في زيادة معدل الحرق للسعرات الحرارية.

وأضاف «الأنصاري» في حديثه لبرنامج «الراصد» على قناة «الإخبارية»، أنه «كلما شربت مياه كل ما تحسن الحرق وزاد استهلاكك للسعرات الحرارية، لذلك نرى الأشخاص الذين لديهم جفاف مستمر لا ينقص وزنهم بسهولة».

وشدد خبير تعزيز الصحة على أن زيادة المياه في صالح عملية إنقاص الوزن، إلا أنه على الرغم من ذلك فالإنسان في رمضان لا يشرب ولا يأكل، لأن الجسم عندما يحتاج للمياه يذهب إلى الدهون ويحولها إلى طاقة ومياه.

وبسؤاله عن أنسب الأوقات لشرب المياه، قال إن شرب المياه عقب الاستيقاظ هو أنسب وقت، ونصح بشرب من كوب إلى 3 أكواب على أن تكون بدرجة حرارة الغرفة، مشيرًا إلى أن «كل شعوب الأرض تحب شرب المياه بدرجة حرارة الغرفة إلا أن لدينا عادة سيئة وهي شرب الماء البارد وهذا لا يروي».

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