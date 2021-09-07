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توفير فرص تدريب وتوظيف لـ «55» يتيمة بالرياض

توفير فرص تدريب وتوظيف لـ «55» يتيمة بالرياض
دار التربية الاجتماعية بالرياض
http://almnatiq.net/?p=1024099
المناطق - الرياض:

التحقت «55» مُستفيدة من يتيمات دار التربية الاجتماعية للبنات بالرياض خلال العام الماضي، بمدارس التعليم العام والجامعي وبرامج التأهيل والتدريب في المعاهد المهنية بالمنطقة، إلى جانب توفير الفرص الوظيفية لـ20 فتاة منهن .

وتنوعت تخصصات التأهيل والتدريب والتوظيف المقدمة لهن لتشمل اللغة الإنجليزية والفرنسية والحاسب الآلي والسكرتارية وادارة المكاتب والأمن السيبراني والوعي المالي.

وتراوحت مدتها مابين الثلاثة أشهر إلى سنتين حسب مساراتهن التعليمية والتطويرية التي تلبي رغباتهن وتتناسب مع قدراتهن الفردية واحتياجات سوق العمل ويشرف عليهن خلال ذلك قسم التدريب والتمكين داخل الدار .

يذكر أن قسم التدريب والتمكين داخل دور الإيواء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، يتولى أيضًا مهام تطوير الكادر الوظيفي العامل مع المشمولات بالرعاية وتنمية مهاراتهن للرقي بالخدمات المقدمة في كافة المجالات.

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