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نائب وزير الدفاع يتفقد جاهزية القوات الجوية الملكية

نائب وزير الدفاع يتفقد جاهزية القوات الجوية الملكية
http://almnatiq.net/?p=1024116
محررو المناطق:

أجرى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية للقوات الجوية الملكية.

وقال نائب وزير الدفاع على صفحته الشخصية بموقع «تويتر»: «بتوجيه من سيدي ولي العهد، قمت اليوم بزيارة تفقدية لقواتنا الجوية الملكية السعودية».


وأضاف نائب وزير الدفاع: «اطلعت خلال الزيارة على ما وصلت إليه قواتنا الجوية من جاهزية قتالية عالية لتعزيز أدوارها في الذود عن أمن وسلامة المملكة وحماية أراضيها».

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