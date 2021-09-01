نائب وزير الدفاع يتفقد جاهزية القوات الجوية الملكية

محررو المناطق:

أجرى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية للقوات الجوية الملكية.

وقال نائب وزير الدفاع على صفحته الشخصية بموقع «تويتر»: «بتوجيه من سيدي ولي العهد، قمت اليوم بزيارة تفقدية لقواتنا الجوية الملكية السعودية».

بتوجيه من سيدي ولي العهد، قمت اليوم بزيارة تفقدية لقواتنا الجوية الملكية السعودية ، اطلعت خلالها على ما وصلت إليه قواتنا الجوية من جاهزية قتالية عالية لتعزيز أدوارها في الذود عن أمن وسلامة المملكة وحماية أراضيها. pic.twitter.com/MHxjXehrJo — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) September 7, 2021



وأضاف نائب وزير الدفاع: «اطلعت خلال الزيارة على ما وصلت إليه قواتنا الجوية من جاهزية قتالية عالية لتعزيز أدوارها في الذود عن أمن وسلامة المملكة وحماية أراضيها».