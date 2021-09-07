احدث الأخبار

المنتخب الوطني يواجه اليابان 7 أكتوبر في جدة
أهم الاخبار
 «توكلنا» يوضح الفرق بين 8 حالات للوضع الصحي على التطبيق
أبرز المواد
 «الحج والعمرة»: رفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 70 ألف معتمر بدءًا من الغد
أبرز المواد
 «المعلمي» لـ «الأمم المتحدة»: السعودية دولة سلام منذ تأسيسها
منوعات
 «الإرياني»: ‏ميليشيا الحوثي لن ترضخ لدعوات التهدئة إلا تحت الضغط العسكري والسياسي
أبرز المواد
 5 وظائف متنوعة بنادي الشباب في الرياض
محليات
 وزير الرياضة يهنىء المنتخب بفوزه على عمان: «ألف مبروك يا صقور»
الرياضة
 هل شرب المياه يساعد على إنقاص الوزن؟.. طبيب يجيب
أبرز المواد
 نائب وزير الدفاع يتفقد جاهزية القوات الجوية الملكية
أبرز المواد
 والد مصابي الهجوم الإرهابي في الشرقية: زوجتي فقدت السمع ومنزلنا تضرر بنسبة 60%
المنطقة الشرقية
 معايير جديدة لتقييم ومعاقبة الموظفين.. تعرف على أهم مواد نظام الانضباط الوظيفي
أبرز المواد
 توفير فرص تدريب وتوظيف لـ «55» يتيمة بالرياض
محليات
عاجل

أمر ملكي: إنهاء خدمات الفريق أول خالد الحربي وإحالته إلى التقاعد والتحقيق

عاجل

الداخلية تعلن إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة من 3 دول

المنتخب الوطني يواجه اليابان 7 أكتوبر في جدة

المنتخب الوطني يواجه اليابان 7 أكتوبر في جدة

أهم الاخبار
«توكلنا» يوضح الفرق بين 8 حالات للوضع الصحي على التطبيق

«توكلنا» يوضح الفرق بين 8 حالات للوضع الصحي على التطبيق

أبرز المواد
«الحج والعمرة»: رفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 70 ألف معتمر بدءًا من الغد

«الحج والعمرة»: رفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 70 ألف معتمر بدءًا من الغد

أبرز المواد
«المعلمي» لـ «الأمم المتحدة»: السعودية دولة سلام منذ تأسيسها

«المعلمي» لـ «الأمم المتحدة»: السعودية دولة سلام منذ تأسيسها

منوعات

وزير الرياضة يهنىء المنتخب بفوزه على عمان: «ألف مبروك يا صقور»

وزير الرياضة يهنىء المنتخب بفوزه على عمان: «ألف مبروك يا صقور»
وزير الرياضة
http://almnatiq.net/?p=1024132
محررو المناطق:

هنأ وزير الرياضة الأمير «عبدالعزيز بن تركي الفيصل» لاعبي المنتخب الأول لكرة القدم، بعد الفوز المستحق على شقيقهم العماني بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة العمانية مسقط، ضمن إطار الدور النهائي (الجولة الثانية) من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال «الفيصل» في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» : «ألف مبروك يا صقور، فوز مهم ومستوى مشرف بحمد الله» .

وكان الأخضر قد حقق انتصارًا مهمًا على نظيره العماني بهدف أحرزه صالح الشهري أبقى الأخضر في صدارة المجموعة الثانية إلى جانب أستراليا.

https://twitter.com/AbdulazizTF/status/1435302793796104200

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*