وزير الرياضة يهنىء المنتخب بفوزه على عمان: «ألف مبروك يا صقور»

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هنأ وزير الرياضة الأمير «عبدالعزيز بن تركي الفيصل» لاعبي المنتخب الأول لكرة القدم، بعد الفوز المستحق على شقيقهم العماني بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة العمانية مسقط، ضمن إطار الدور النهائي (الجولة الثانية) من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال «الفيصل» في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» : «ألف مبروك يا صقور، فوز مهم ومستوى مشرف بحمد الله» .

وكان الأخضر قد حقق انتصارًا مهمًا على نظيره العماني بهدف أحرزه صالح الشهري أبقى الأخضر في صدارة المجموعة الثانية إلى جانب أستراليا.

https://twitter.com/AbdulazizTF/status/1435302793796104200