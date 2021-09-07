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«الإرياني»: ‏ميليشيا الحوثي لن ترضخ لدعوات التهدئة إلا تحت الضغط العسكري والسياسي

«الإرياني»: ‏ميليشيا الحوثي لن ترضخ لدعوات التهدئة إلا تحت الضغط العسكري والسياسي
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
http://almnatiq.net/?p=1024152
المناطق - واس:

أكَّد وزير الإعلام اليمني «معمَّر الإرياني» أن تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لوتيرة عملياتها العسكرية في محافظة مأرب، وهجماتها الإرهابية على الأعيان المدنية في المملكة بالتزامن مع تسلم المبعوث الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ مهامه، رسائل واضحة عن موقفها من الجهود الدولية للتهدئة وإحلال السلام‏.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» : «إن هذا التصعيد الخطير يؤكد من جديد تحدي ميليشيا الحوثي الإرهابية السافر لإرادة المجتمع الدولي، وانقيادها الأعمى خلف الأجندة الإيرانية الرامية لتقويض جهود التهدئة، ورفع وتيرة الصراع في اليمن والمنطقة، وعدم اكتراثها بالكلفة الباهظة لاستمرار الحرب والمعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين»‏.

ودعا “الإرياني” المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي القيام بمسؤولياتهم إزاء استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي بإيعاز وتخطيط ودعم إيراني، مشددًا في هذا السياق على ضرورة إدراك أن ميليشيا الحوثي الإرهابية لن ترضخ لدعوات وجهود التهدئة ووقف إطلاق النار وإحلال السلام في اليمن إلا تحت الضغط السياسي والعسكري.

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