المنتخب الوطني يواجه اليابان 7 أكتوبر في جدة

المناطق - وكالات:

يستضيف ستاد الجوهرة المشعة بجدة 7 أكتوبر المقبل المباراة الثالثة للمنتخب الوطني، في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022، والتي ستكون ضد منتخب اليابان.

وحقق المنتخب فوزًا ثمينًا على مضيفه العمانى بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب «مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر»، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الثانية، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ورفع المنتخب الأخضر رصيده للنقطة السادسة، ليحتل وصافة ترتيب المجموعة الثانية، بالتساوى مع المنتخب الأسترالى صاحب الصدارة بفارق الأهداف، بينما توقف رصيد منتخب عمان عند 3 نقاط في المركز الثالث.

أما اليابان، فقد خسرت في المباراة الأولى من منتخب عمان، لكنها تداركت الأمر سريعًا وفازت على الصين في الثانية، ليصبح رصيد الساموراي 3 نقاط في المركز الثالث.