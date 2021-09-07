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«الحج والعمرة»: رفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 70 ألف معتمر بدءًا من الغد

«الحج والعمرة»: رفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 70 ألف معتمر بدءًا من الغد
http://almnatiq.net/?p=1024166
المناطق - الرياض:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، الثلاثاء، رفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 70 ألف معتمر يوميًّا، بدءًا من غدًا الأربعاء.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه بالتنسيق مع الجهات المختصة، تم رفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 70 ألف معتمر يوميًّا.

 
وأكدت وزارة الحج، أنه يمكنكم الحجز عبر تطبيق توكلنا، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.
 

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