«الحج والعمرة»: رفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 70 ألف معتمر بدءًا من الغد

المناطق - الرياض:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، الثلاثاء، رفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 70 ألف معتمر يوميًّا، بدءًا من غدًا الأربعاء.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه بالتنسيق مع الجهات المختصة، تم رفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 70 ألف معتمر يوميًّا. مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، #وزارة_الحج_والعمرة بالتنسيق مع الجهات المختصة ترفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 70 ألف معتمر يوميًّا.

يمكنكم الحجز عبر تطبيق “توكلنا” pic.twitter.com/PnCXYuj6M8 — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) September 7, 2021