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مكأفاة وسجن 3 شهور لمواطن أبلغ عن قضية فساد.. فما السر؟  (فيديو)

مكأفاة وسجن 3 شهور لمواطن أبلغ عن قضية فساد.. فما السر؟  (فيديو)

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مكأفاة وسجن 3 شهور لمواطن أبلغ عن قضية فساد.. فما السر؟  (فيديو)

مكأفاة وسجن 3 شهور لمواطن أبلغ عن قضية فساد.. فما السر؟  (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1024168
محررو المناطق:

حصل مواطن يدعى وبران آل كليب على مكافأة من «نزاهة» بسبب تقديمه لبلاغ عن قضية فساد وثبوت هذه الوقائع بعد حوالي عام ونصف، وفي نفس الوقت وقع المواطن في خطأ قاده إلى السجن وذلك بنشره إسم أحد الأشخاص خطأ على مواقع التواصل بأنه من المتهمين في القضية ما أدى الأخير إلى رفع قضية تشهير عليه.

ويروي المواطن قصة البلاغ وتفاصيل الخطأ الذي أدى به إلى السجن، في مداخلة مع قناة «الإخبارية»، مشيرًا إلى أن موضوع الواقعة ظهر على «تويتر» بشأن وظيفة، حصل عليها بن عميد إحدى الجامعات.

وأضاف المواطن أنه اجتهد في جمع  المستندات والوثائق المطلوبة في ملف هذه القضية وقدمها إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، موضحًا أنه أيقن أن الموضوع سيحسم في يومها.

وتابع المواطن أنه أخطأ في نشر اسم عميد كلية  لم تثبت إدانته، ورفع عليه قضية تشهير وأخذ عليه حكم بالسجن 3 شهور، مؤكدًا أنه نال جزاءه نتيجة هذا الفعل وكان عليه أن يترك الأمر لجهات التحقيق.

واستطرد أن بلاغه أخذ مساره القانوني الصحيح، وجاء له رسالة بعد ذلك عبر الديون العامة للهيئة وأبلغوه بمكأفاة .

 

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