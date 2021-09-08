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المملكة الأولى عربيًا والثالثة عالميًا في مؤشر «نيكاي» للتعافي من كورونا 

المملكة الأولى عربيًا والثالثة عالميًا في مؤشر «نيكاي» للتعافي من كورونا 
http://almnatiq.net/?p=1024183
محررو المناطق

أظهر مؤشر نيكاي الياباني للتعافي من فيروس كورونا المستجد والمعروف علمياً باسم «كوفيد – 19»، تصدر المملكة للدول العربية حيث احتلت المركز الثالث عالميًا، من حيث إدارة العدوي وإطلاق اللقاحات وعودة الأنشطة.

 

وكشف برنامج «هنا الرياض»، المذاع عبر فضائية «الإخبارية»، عن أن هذا التصنيف جاء بالتزامن مع عدد الجرعات المعطاة للقاح بالمملكة والتي بلغت 38 مليون جرعة، فيما استكمل التحصين بجرعتين أكثر من 15 مليون شخص من سكان المملكة من مواطنين ومقيمين.

 

قال التقرير، إن هذا التصنيف جاء في الوقت التي أعلنت فيه المملكة بدء إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا للفئات الأشد صحيًّا في المملكة ممن لديهم اضطرابات في المناعة أو خضعوا لعمليات زراعة.

 

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