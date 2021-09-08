قنصل مالي بالسودان يشيد بجهود المملكة في رعاية الشباب الإفريقي

المناطق_ وكالات

ثمن مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي محمد الحبر جهود المملكة حكومة وشعبًا في دعم برامج الندوة التنموية والشبابية التي تفيد المجتمع السوداني والطلاب الأفارقة الوافدين من بلدان مختلفة حيث يلقون الرعاية والعناية التي تؤهلهم لمستقبل واعد.

وحيا القنصل العام لجمهورية مالي في السودان، يحيى كرامبيه بجهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي وما يقوم به مكتبها من دور بارز في رعاية الطلاب الوافدين للدراسة في السودان.

ودعا إلى مزيد من الاهتمام بتوعية الطلاب الأفارقة في مؤسسات التعليم السودانية حتى يعودوا إلى بلادهم وقد تزودوا بالعلوم النافعة والفهم السليم للدين ليكونوا لبنة بناء ونهضة في مجتمعاتهم.

جاء ذلك لدى الزيارة التي قام بها مدير مكتب الندوة محمد الحبر لمقر القنصلية المالية في الخرطوم حيث عبر القنصل العام عن شكره وامتنانه لقيام الندوة بتزويد دولة مالي بنسخ من المصحف الشريف وأبدى رغبته الكاملة في التعاون معها لتعزيز قيم الإسلام السمحة وسط الطلاب الأفارقة.