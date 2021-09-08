احدث الأخبار

أعجوبة غذائية.. هذا ما تفعله التمور لصحة الإنسان
أبرز المواد
 قنصل مالي بالسودان يشيد بجهود المملكة في رعاية الشباب الإفريقي
أبرز المواد
 لحظة إطلاق قائد مركبة النار على عامل محطة وقود عقب مشاجرة نشبت بينهما (فيديو)
أبرز المواد
 انخفاض أسعار النفط متأثرة بـ«قوة الدولار» وضعف الطلب
أبرز المواد
 المملكة الأولى عربيًا والثالثة عالميًا في مؤشر «نيكاي» للتعافي من كورونا 
أبرز المواد
 الأرصاد: هطول أمطار رعدية تحد من مستوي الرؤية على هذه المناطق
أجواء المناطق
 مكأفاة وسجن 3 شهور لمواطن أبلغ عن قضية فساد.. فما السر؟  (فيديو)
فيديو المناطق
 الأمن العام: القبض على 3 مواطنين بحوزتهم 68 كيلو جرام من الحشيش المخدر (فيديو)
أبرز المواد
 المنتخب الوطني يواجه اليابان 7 أكتوبر في جدة
أهم الاخبار
 «توكلنا» يوضح الفرق بين 8 حالات للوضع الصحي على التطبيق
أبرز المواد
 «الحج والعمرة»: رفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 70 ألف معتمر بدءًا من الغد
أبرز المواد
 «المعلمي» لـ «الأمم المتحدة»: السعودية دولة سلام منذ تأسيسها
منوعات
أعجوبة غذائية.. هذا ما تفعله التمور لصحة الإنسان

أعجوبة غذائية.. هذا ما تفعله التمور لصحة الإنسان

أبرز المواد
قنصل مالي بالسودان يشيد بجهود المملكة في رعاية الشباب الإفريقي

قنصل مالي بالسودان يشيد بجهود المملكة في رعاية الشباب الإفريقي

أبرز المواد
لحظة إطلاق قائد مركبة النار على عامل محطة وقود عقب مشاجرة نشبت بينهما (فيديو)

لحظة إطلاق قائد مركبة النار على عامل محطة وقود عقب مشاجرة نشبت بينهما (فيديو)

أبرز المواد
انخفاض أسعار النفط متأثرة بـ«قوة الدولار» وضعف الطلب

انخفاض أسعار النفط متأثرة بـ«قوة الدولار» وضعف الطلب

أبرز المواد

قنصل مالي بالسودان يشيد بجهود المملكة في رعاية الشباب الإفريقي

قنصل مالي بالسودان يشيد بجهود المملكة في رعاية الشباب الإفريقي
http://almnatiq.net/?p=1024201
المناطق_ وكالات

ثمن مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي محمد الحبر جهود المملكة حكومة وشعبًا في دعم برامج الندوة التنموية والشبابية التي تفيد المجتمع السوداني والطلاب الأفارقة الوافدين من بلدان مختلفة حيث يلقون الرعاية والعناية التي تؤهلهم لمستقبل واعد.

 

وحيا القنصل العام لجمهورية مالي في السودان، يحيى كرامبيه بجهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي وما يقوم به مكتبها من دور بارز في رعاية الطلاب الوافدين للدراسة في السودان.

 

ودعا إلى مزيد من الاهتمام بتوعية الطلاب الأفارقة في مؤسسات التعليم السودانية حتى يعودوا إلى بلادهم وقد تزودوا بالعلوم النافعة والفهم السليم للدين ليكونوا لبنة بناء ونهضة في مجتمعاتهم.

 

جاء ذلك لدى الزيارة التي قام بها مدير مكتب الندوة محمد الحبر لمقر القنصلية المالية في الخرطوم حيث عبر القنصل العام عن شكره وامتنانه لقيام الندوة بتزويد دولة مالي بنسخ من المصحف الشريف وأبدى رغبته الكاملة في التعاون معها لتعزيز قيم الإسلام السمحة وسط الطلاب الأفارقة.

روابط ذات صلة

المملكة الأولى عربيًا والثالثة عالميًا في مؤشر «نيكاي» للتعافي من كورونا 

المملكة الأولى عربيًا والثالثة عالميًا في مؤشر «نيكاي» للتعافي من كورونا 
تعليم تبوك يعتمد برنامج الاحتفاء باليوم الوطني الـ91

تعليم تبوك يعتمد برنامج الاحتفاء باليوم الوطني الـ91
أمطار رعدية مصحوبة برياح على 4 مناطق.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء بالمملكة

أمطار رعدية مصحوبة برياح على 4 مناطق.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء بالمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*