أعجوبة غذائية.. هذا ما تفعله التمور لصحة الإنسان

المناطق- وكالات:

سلط مقال نشر في مجلة (pharmeasy) الطبية المتخصصة بالصحة والغذاء، الضوء على فوائد التمور، مقدما في الوقت ذاته 20 فائدة موثّقة للتمر أكدتها بعض الدراسات ووصفتها بـ «الأعجوبة الغذائية»، تجعل من الضروري إدخالها في النظام الغذائي كل صباح.

والتمور من العناصر الغذائية، المنتشرة في شبه الجزيرة العربية والعراق وبلاد الشام، وتعد من الفاكهة المفيدة جدا بسبب احتوائها على تركيب فطري مغذي جدا ومليء بالعناصر الضرورية جدا لجسم الإنسان.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية الحكومية، عن الموقع الطبي فوائد التمر، مشيرة إلى أن بيانات القيمة الغذائية الخاصة بالتمر عالية جدا وخارجة عن التوقعات بالفعل، حيث تمتلئ الثمار بالكثير من الفيتامينات الأساسية والمواد المغذية الأخرى التي يمكن أن تكون مفيدة للغاية لصحة الإنسان العامة. كما أن التمور غنية جدا بالألياف والكربوهيدرات مما يجعلها بلا شك واحدة من أفضل الفواكه الجافة.

وذكر الموقع الطبي، أن من بين فوائد التمر، هو الحصول على أمعاء صحية، إذ تنصح الكثير من الدراسات بتناول حبات التمر صباحا، لأن وجود الألياف في التمر مرتفع جدا، وهذا يمكن أن يكون مفيدا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية ناجمة عن حركات الأمعاء غير المنتظمة.

وفي دراسة أجريت لفهم آثار التمر في الوقاية من المشكلات المتعلقة بالأمعاء مثل سرطان القولون والمستقيم، منحت عينة صغيرة حوالي 7 تمرات يوميًا ولوحظ أن لديهم حركات أمعاء منتظمة، كما أن التمر يمكن أن تتفاعل مع الميكروبات في الأمعاء لتقليل فرص الإصابة بسرطان القولون.

كما من بين فوائد التمور، أنها تعتبر مضادات الأكسدة في الأساس مركبات تمنع عملية الأكسدة، وبالتالي تقضي على الجذور الحرة الخطرة التي يمكن أن تسبب الكثير من الضرر لخلايا الجسم.

ويعرف التمر بتركيزه العالي من مضادات الأكسدة. عند مقارنته بالفواكه الجافة الأخرى في نفس الفئة، حيث يتصدر التمر الرسم البياني بأعلى تركيز لمضادات الأكسدة، مثل الكاروتينات، وهي معروفة بقدرتها على الحد بشكل كبير من فرص التنكس البقعي الذي يمكن أن يشكل خطورة كبيرة على صحة العين.

كما تشتهر الكاروتينات أيضا بقدرتها على دعم القلب بشكل كبير جدا، وتعد صحة القلب واحدة من أكثر القضايا إلحاحا ويمكن أن يساعد استخدام التمر في تعزيز صحة القلب بشكل أفضل.

وأيضا، الفلافونويد، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تفيد جسمك من خلال المساعدة في حل مجموعة مشاكل. تشتهر مركبات الفلافونويد بخصائصها المضادة للالتهابات وقدرتها العالية في المساعدة على تقليل آثار الأمراض المزمنة مثل مرض السكري. تعتبر مركبات الفلافونويد مفيدة أيضًا لعقلك وتعمل كثيرًا من أجل تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الدماغ التنكسية مثل مرض الزهايمر.

إضافة إلى حمض الفينول، الذي هو أحد مضادات الأكسدة التي أحدثت جدلا في الأوساط العلمية، وهو معروف بشكل أساسي بخصائصه المضادة للالتهابات.

وتعتبر السيتوكينات الالتهابية مثل إنترلوكين خطيرة جدا على صحة دماغ الإنسان. لكن، بحسب المقال، تم التأكيد على أن الاستخدام المنتظم للتمور مفيد في تقليل مستويات الإنترلوكين 6 وبالتالي المساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض تنكسية في الدماغ مثل مرض الزهايمر. أظهرت دراسة أجريت على الفئران أيضًا أن إدراج نخيل التمر في العلف يؤدي إلى تقليل نشاط بروتين بيتا أميلويد الذي يمكن أن يقلل من إنتاج اللويحات التي يمكن أن تضر الدماغ.

وتعتبر اللويحات شديدة الخطورة ويمكن أن تؤدي إلى موت الخلايا مسببة حالات قاسية مثل مرض الزهايمر.

وبحسب المقال، فإن أن النساء الحوامل اللواتي يأكلن التمر بانتظام لديهن فرصة أكبر للولادة عن طريق المخاض الطبيعي، كما يمكن أن يساعد تناول التمر في المراحل المتأخرة من الحمل في جعل عملية الولادة بأكملها أكثر سلاسة.

ونوه المقال إلى دراسة أظهرت أن استخدام التمر كجزء من النظام الغذائي المعتاد للمرأة الحامل يمكن أن يساعد في تقليل الضغط الذي يمارس أثناء محاولة ولادة الطفل.

تظهر هذه التأثيرات بسبب المركبات الفريدة الموجودة في التمر والتي لديها القدرة على تقليل الحاجة إلى الأوكسيتوسين أثناء الحمل. تحاكي هذه المركبات بنجاح تأثيرات الأوكسيتوسين من خلال الارتباط بالمستقبلات وتوفر فرصة للحصول على تقلصات صحية أثناء المخاض.

يحتوي التمر أيضًا على نسبة عالية من العفص مما يساعد أيضًا في تسهيل الانقباضات أثناء المخاض. ستساعد القيمة الغذائية للتمور أيضًا أثناء المخاض حيث سيكون لدى الأم ما يكفي من السكريات الطبيعية التي يمكن أن توفر الطاقة أثناء الحمل.

وذكر المقال، أن مرض السرطان من الأمراض المميتة، ويودي بحياة الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، لكن للتمور بعض الخصائص المميزة التي تمت دراستها بتعمق في هذا المجال، حيث أظهرت النتائج أن وجود «بيتا د جلوكان» في التمر مفيد جدًا في تعزيز نشاط مضاد للأورام داخل الجسم.

كما يساعد التركيز العالي لمضادات الأكسدة في التمر أيضا في تقليل قدرة الجذور الحرة وبالتالي تقليل فرص الإصابة بالسرطان.