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هددها بالطلاق.. سيدة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها وصديقه في مصر

هددها بالطلاق.. سيدة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها وصديقه في مصر
http://almnatiq.net/?p=1024213
محررو المناطق:

قتلت ربة منزل، زوجها بالاتفاق مع عشيقها وصديقه طعنا وخنقا بالوسادة، في محافظة الدقهلية بمصر، وذلك بعدما هددها الزوج بالطلاق والطرد من المنزل بعد شكه في سلوكها.

 

وبحسب تقارير صحفية محلية، فإن مديرية أمن الدقهلية تلقت بلاغاً بمقتل صالح.م (41 عاما)، الذي يعمل «ميكانيكي» ويقيم بمدينة المنصورة. وانتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، حيث عثر على جثة الضحية غارقة في الدماء، وبها عدة طعنات وإصابة ابنته.

 

وبسؤال أسرته اتهموا زوجته الثانية (29 سنة)، واثنين آخرين بالاشتراك في قتله، لزيادة الخلافات واستمرار المشاجرات بينهما وتهديده لها بالانفصال والطلاق وطردها من الشقة لخروجها المتكرر بدون اذنه وشكه في سلوكها.

 

وبالقبض على الزوجة قبل هروبها وبمواجهتها اعترفت بأنها اتفقت مع عشيقها وصديقه للتخلص من الزوج ليخلو لهما الجو والحصول على شقته.

 

وأرشدت الزوجة عن مكان العشيق وصديقه، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة.

 

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