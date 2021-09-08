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«عالم وبائيات» يكشف مدى أمان وفاعلية تطعيم الأطفال بلقاح كورونا (فيديو)

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«عالم وبائيات» يكشف مدى أمان وفاعلية تطعيم الأطفال بلقاح كورونا (فيديو)

«عالم وبائيات» يكشف مدى أمان وفاعلية تطعيم الأطفال بلقاح كورونا (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1024218
محررو المناطق

كشف الطبيب المختص في علم الوبائيات عبد الكريم قزيز، على أنه لا توجد بيانات كافية تسمح بتقييم مدى أمان وفاعلية تطعيم الأطفال فوق عمر العامين ضد فيروس كورونا المستجد والمعروف علمياً باسم «كوفيد- ١٩».

 

وأضاف قزيز في حوار مع فضائية «العربية»، أن قرار تلقيح الأطفال أعلى من العامين في كوبا قرار فردي حيث أن هذه الفئات لم تشترك في التجارب السريرية للقاحات.

 

وبدأت كوبا في تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين إلى أحد عشر عامًا ضد مرض كوفيد -19.

 

وتتمتع كوبا بخبرة واسعة في تطوير اللقاحات، ففي يوليو الماضي تم في كوبا ترخيص اللقاح “عبد الله”، وهو أول لقاح مضاد لمرض كوفيد – 19 يتم تطويره في أمريكا اللاتينية، تلاه لقاحان آخران هما سوبيرانا 02 وسوبيرانا بلس.

 

 

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