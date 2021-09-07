عمانيون يشاركون جماهير الأخضر الاحتفال بالفوز في تصفيات المونديال (فيديو)

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في مشهد تسوده الروح الرياضية بين الأشقاء، شاركت جماهير عُمانية الأخضر في الاحتفال بفوز المنتخب الوطني على نظيره العُماني في المباراة التي جمعت الفريقين في مسقط ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وبثت قناة «العربية» الفضائية، مقاطع فيديو تظهر فيه احتفال الجماهير العمانية مع أشقائهم بفوز المنتخب على فريق بلادهم بهدف مقابل لا شيء، حيث جابوا الشوارع بصحبة جماهير المملكة.

وسجل هدف المباراة الوحيد مهاجم الهلال صالح الشهري، في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول للقاء.

وبذلك يحتل المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، متأخرة بفارق الأهداف عن أستراليا؛ صاحبة الصدارة، فيما تجمد رصيد عمان عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.